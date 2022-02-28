Coştur, İZGİM’i ziyaret etti

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Kadın Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Fatoş Yıldız Atik, Basın Yayından Sorumlu Başkan Yardımcısı Erol Derin, Kadın Politikaları yönetiminde Özgül Alpay ve Hayriye Bekâr ile Yenişehir Mahalle Başkanı Semiha Gündoğdu ile birlikte İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi’ni (İZGİM) ziyaret etti. Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif rol almaları amacıyla faaliyetlerine devam eden İZGİM’de gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi alan heyet beğenisini dile getirdi.