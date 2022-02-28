28 Şub 2022 - 17:03- Gündem G: 28 Şub 2022 - 17:05

Kocaman, kahveci esnafı ile bir araya geldi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelinde faaliyet gösteren kahveci esnafıyla “Kartepe Esnaf Buluşması” kapsamında bir araya geldi
Kocaman, kahveci esnafı ile bir araya geldi mask

Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, ilçe sınırları içerisinde çalışan berberler ve  kuaförlerin ardından kahveci esnafı ile bir araya geldi. Başkan Kocaman’ın ev sahipliğinde KOÜ Derbent Uygulama Oteli’nde düzenlenen programa AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, Kocaeli Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve esnaflar katıldı. 

28 Şub 2022 - 17:03 - Gündem

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