Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, ilçe sınırları içerisinde çalışan berberler ve kuaförlerin ardından kahveci esnafı ile bir araya geldi. Başkan Kocaman’ın ev sahipliğinde KOÜ Derbent Uygulama Oteli’nde düzenlenen programa AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, Kocaeli Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve esnaflar katıldı.
28 Şub 2022 - 17:03- Gündem Güncelleme: 28 Şub 2022 - 17:05
Kocaman, kahveci esnafı ile bir araya geldi
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelinde faaliyet gösteren kahveci esnafıyla “Kartepe Esnaf Buluşması” kapsamında bir araya geldi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.