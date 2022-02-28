Körfez’de Hocalı Şehitleri unutulmadı

Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde Körfez Belediyesi tarafından yapılan Hocalı Şehitleri anıtı önünde düzenlenen anma etkinliğine Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Körfez Azerbaycan Kültür ve Spor Derneği Başkanı Eren Kazgan, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
KARA BİR LEKEDİR
Dernek Başkanı Eren Kazgan, yaptığı konuşmada acının hala taze olduğunu belirtti. Başkan Şener Söğüt de “30 yıl önce dünyanın gözü önünde yaşanan vahşetin sebep olduğu yaralar hala taze. Genç, yaşlı, kadın, erkek demeden şehitlerimize yapılan katliam değil, tarihe kara leke olarak geçen bir soykırımdır. Azerbaycanlı kardeşlerimiz 30 yıl önce yaşanan katliamın bedelini 2020 yılında 44 gün süren şanlı bir destanla ödeterek tarihlerinde yeni bir sayfa açmıştır. Acıyı dindirmemiştir ama biraz olsun merhem olmuştur. Ama bizler bu soykırımı tarihin kara lekelerinden biri olarak asla unutmayacağız” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.