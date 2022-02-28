28 Şub 2022 - 17:04- Gündem G: 28 Şub 2022 - 17:06

Körfez’de Hocalı Şehitleri unutulmadı

Azerbaycan’ın Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992 tarihinde Ermeniler tarafından haince katledilen şehitler Körfez’de dualarla anıldı, anıt önüne karanfiller bırakıldı
Körfez’de Hocalı Şehitleri unutulmadı mask
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Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde Körfez Belediyesi tarafından yapılan Hocalı Şehitleri anıtı önünde düzenlenen anma etkinliğine Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Körfez Azerbaycan Kültür ve Spor Derneği Başkanı Eren Kazgan, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

KARA BİR LEKEDİR

Dernek Başkanı Eren Kazgan, yaptığı konuşmada acının hala taze olduğunu belirtti. Başkan Şener Söğüt de “30 yıl önce dünyanın gözü önünde yaşanan vahşetin sebep olduğu yaralar hala taze. Genç, yaşlı, kadın, erkek demeden şehitlerimize yapılan katliam değil, tarihe kara leke olarak geçen bir soykırımdır. Azerbaycanlı kardeşlerimiz 30 yıl önce yaşanan katliamın bedelini 2020 yılında 44 gün süren şanlı bir destanla ödeterek tarihlerinde yeni bir sayfa açmıştır. Acıyı dindirmemiştir ama biraz olsun merhem olmuştur. Ama bizler bu soykırımı tarihin kara lekelerinden biri olarak asla unutmayacağız” dedi.
# Kadın

28 Şub 2022 - 17:04 - Gündem

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