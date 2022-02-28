28 Şub 2022 - 17:05- Gündem G: 28 Şub 2022 - 17:06

KAO: Rusya derhal geri çekilmeli

Ukrayna için bir açıklama yayınlayan KAO yönetimi, “Kaç gündür süren haksız işgal ve acımasız bombalamalarla Ukrayna halkına acı çektirilmektedir. Rusya derhal geri çekilmeli, özür dilemeli ve verdiği zararı tazmin etmelidir” ifadelerine yer verildi
KAO: Rusya derhal geri çekilmeli mask

Kocaeli Aydınlar Ocağı (KAO), Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline sessiz kalmadı. KAO yönetimi yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “ABD ve NATO ile Rusya’nın bölgesel rekabeti, 30 yıllık bağımsız bir devletin alacağı kararlarda bağımsız olamayacağı gibi saçma bir görüntü vermiştir. Ukrayna’nın tercihleri Ukraynalıları bağlar. Beğenmedikleri bir siyaseti veya siyasetçileri seçimle değiştirme imkânları olduğu sürece 3’ncü ülkelere saygı duymaktan başka bir iş düşmemeli. Ancak Belarus (Beyaz Rusya) seçimlerinde olduğu gibi adaylık sürecinden sonuçlarına kadar şaibeli ve halkın yaşanan duruma aylar süren demokratik tepkisinin silahlı kuvvetlerce bastırıldığı süreçlerde diğer devletlere/toplumlara dayanışma hakkı düşer.

“HİÇBİR GEREKÇENİN MEŞRUİYETİ YOKTUR”

Dolayısıyla Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’yı işgaliyle alâkalı hiçbir gerekçenin meşruiyeti yoktur. Derhal geri çekilmeli, özür dilemeli ve verdiği zararı tazmin etmelidir. Tarihsel bağlarımızın derinliğinin toplumsal yapılanmaların kılcal damarlarına kadar tesir ettiği Ukrayna – Türkiye ilişkileri komşuluktan öte bir vaziyettedir. Kaç gündür süren haksız işgal ve acımasız bombalamalarla Ukrayna halkına acı çektirilmektedir. Bu acıdan oradaki Türkler ve buradaki Türkiye halkı da nasiplenmektedir. Kalbimiz ve dualarımız şehitler ve sivil kayıplar veren, altyapısı çökertilen, sığınaklarda bekleşen ve karakışta sınır yollarına düşen Ukraynalılarla beraber.”

28 Şub 2022 - 17:05 - Gündem

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