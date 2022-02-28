Kandilde Kandıralılara helva ikram ettiler

Kandıralı iş insanları Rüştü Uygur, Sabahattin Akyıldız, İsmail Akalın, Kamil Görgün, Levent Aydoğdu ve Aydınlık Mahallesi Muhtarı İsmail Balaban ile Burak Şirket Müdürü İbrahim Yılmaz önceki gün ikindi namazına müteakip Sabri İldeniz’e hazırlattıkları irmik helvalarını Kandıralılara ikram etti.

UYGUR VE ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜR

Orhan Camii İmam Hatibi Soner Balta, Kocaeli Kandıralılar Derneği Denetim Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, Gayrimenkul Danışmanı Şenol Akgün, Sobacı Erol Şen, Balıkçı Koçoro Cengiz Sevik ve çok sayıda Kandıralı, Miraç Kandili için hazırlanan irmek helvalarını beğenerek Rüştü Uygur ve arkadaşlarına teşekkür etti.