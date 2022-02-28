Kandilde Kandıralılara helva ikram ettiler

Kandıralı iş insanları Rüştü Uygur, Sabahattin Akyıldız, İsmail Akalın, Kamil Görgün, Levent Aydoğdu ve Aydınlık Mahallesi Muhtarı İsmail Balaban ile Burak Şirket Müdürü İbrahim Yılmaz önceki gün ikindi namazına müteakip Sabri İldeniz’e hazırlattıkları irmik helvalarını Kandıralılara ikram etti.
UYGUR VE ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜR
Orhan Camii İmam Hatibi Soner Balta, Kocaeli Kandıralılar Derneği Denetim Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, Gayrimenkul Danışmanı Şenol Akgün, Sobacı Erol Şen, Balıkçı Koçoro Cengiz Sevik ve çok sayıda Kandıralı, Miraç Kandili için hazırlanan irmek helvalarını beğenerek Rüştü Uygur ve arkadaşlarına teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.