Bu kadar sıkıntıya rağmen 1 puana üzüldük!

Kocaelispor için İstanbulspor maçı handikaplarla doluydu. Mehmet Yılmaz ve Atila’nın maç öncesi hastalığı nedeni ile kadroya alınmaması, Berkay ile Benhur’un maç içi sakatlıkları oyun ritmini ve algısını olumsuz etkiledi. 11’de ise uzun süredir forma giyemeyen futbolcular sahne aldı ve her biri bulduğu süreyi ellerinden geldiği kadar iyi değerlendirmeye gayret etti.

SEMİH KARADENİZ CANINI DİŞİNE TAKTI

Sağ bek Semih Karadeniz son maçını 21 Ocak’taki Samsunspor maçında oynadı. 37 gün sonra formasına kavuşan Semih her zamanki gibi canını dişine taktı ve bulduğu formanın değerini aklından çıkarmadan mücadele ederek “Buradayım” mesajı verdi. Semih geçen sezon yeşil siyahlı forma ile tam 39 maçta görev almıştı.

KEREM CAN AKYÜZ SİGORTAYIM DEDİ

Sol bek Kerem Can Akyüz ilk kez, hem de zorlu bir maçta görücüye çıktı. Son olarak 12 Şubat’taki Balıkesirspor karşısında sadece 1 dakika oynayan Kerem, Gençlerbirliği forması ile 17 Ocak’ta 80 dakika sahada kalmıştı. Balıkesir maçı hariç tam 41 gün sonra performans gösteren Kerem Can da alkışlanacak bir oyun ortaya koydu. Bölgesindeki Topalli ile resmen boğuşan, savunma hattı ile uyumunu hiç kaybetmeyen futbolcu güven verdi.

MUSA NİZAM’I ÖZLEMİŞİZ

Deneyimli kaptan Musa Nizam, Berkay’ın sakatlanması ile ikinci yarıda oyuna girdi. Musa da, son maçını Semih gibi 21 Ocak’ta Samsunspor karşısında oynamış, 72. dakikada sakatlanarak yerini Alpay’a bırakmıştı. İstanbul maçında oldukça konsantre olduğu görülen, şansız bir penaltı pozisyonu yaptıran futbolcunun dönüşü ile savunma hattındaki rekabet daha da arttı.

DINO ŞİMDİ DAHA GÜÇLÜ

15 Ocak’taki Ankaragücü maçında ikinci yarıda oyuna giren ve bu maçta eski sakatlığı nükseden Dino, İstanbulspor maçının 68. dakikasında Babacar’ın yerine oyuna girdi. 43 gün sonra formasına kavuşan Dino’nun güçlü görüntüsü umut verdi. Ofans hattında bilindik üretkenliği ile dikkat çeken futbolcu Rasheed’i pozisyona soksa da Nijeryalı ikramı çevirdi. Yeşil Burun Adaları asıllı Paris doğumlu futbolcu Pereira, 7 Şubat’taki Bolu maçının ardından sonra formayı giydi ancak yine üretken olamayan bir günü geride bıraktı.

OMOLO TAM 50 GÜN SONRA

İstanbulspor maçındaki sürpriz isim Omolo’ydu. Bu maça 11’de başlayan ve gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen Omolo, son maçını 8 Ocak’ta Ümraniye karşısında oynamıştı. Bu maçta sadece 27 dakika kalan ve karın bölgesinden sakatlanması ile oyundan çıkan Omolo tam 50 gün sonra forma giydi. Bu futbolcu da orta sahada yüksek eforla mücadele etti ve görevini elinden geldiği kadar iyi yapmaya çalıştı.

Erdem ÖVÜÇ – Analiz haber

İSTANBULSPOR MAÇINDA KİM KAÇ GÜN SONRA OYNADI?

Johanna Omolo – 50 gün

Dino – 43 gün

Kerem Can Akyüz – 41 gün (Balıkesir maçındaki 1 dakika hariç)

Musa Nizam – 37 gün

Semih Karadeniz - 37 gün

Michael Pereira – 20 gün