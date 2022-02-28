Benhur Keser: Buradan çıkacağız!

Kocaelispor’un etkili kanat oyuncusu Benhur Keser, İstanbulspor maçını değerlendirdi. Benhur hak ettikleri galibiyeti elde edememelerinin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti ve “Bundan sonraki süreçte kimse bileğimizi kolay kolay bükemeyecek” dedi.

DİNLENECEĞİM

Sözlerine sakatlığı ile başlayan Benhur şu şekilde konuştu: Sol ayak bileğimden daha önce sakatlık yaşamıştım. Maçta aynı bölgeden sıkıntı oldu ve oyuna devam edemedim. MR çektirdim, sonucunu bekliyorum. 1 gün dinleneceğim. Hocam şans verirse cuma akşamı sahaya çıkarım diye düşünüyorum.

GALİBİYETİ HAK EDEN BİZDİK

İstanbul maçı genel olarak iyi geçti. Maç öncesi analizlerimizi yaptık ve rakibimizin nasıl oynayabileceğine kafa yorduk. Düşündüğümüz gibi de oldu. Öne geçtik ve golden sonra da oyunun kontrolüne sahiptik. Ancak olmayacak bir gol yedik ve 2 puan kaybettik. Gerçekten olmaması gerekiyordu. Tamam, penaltı atamadılar ama biz galibiyeti hak ettik.

RAKİP KİM OLURSA OLSUN FARK ETMEZ

Hücum oyunu oynuyoruz. Sezonun ilk yarısında ben ve Dino üzerinden goller geçiyordu. Şimdi ise herkes pozisyona giriyor. Mücadelemiz de iyi arttı. İstanbul maçı geride kaldı. Cuma günü evimizde Keçiören ile oynayacağız. Rakip kim olursa olsun sahamızda artık puan kaybına tahammülümüz hiç kalmadı. Şuna çok inanıyorum ki bileğimiz kimse kolay kolay bükemeyecek.

HERKES RAHATSIZ

Kaptanlar olarak sık sık konuşuyoruz. Takım içindeki aile ortamını nasıl daha kuvvetlendirebiliriz diyerek kimseyi dışarıda bırakmadan, mücadelemizi omuz omuz vermeye gayret ediyoruz. Takımın bulunduğu konumdan sadece ben de herkes tabii ki rahatsız. Kariyerimde daha önce ya Play-Off oynadım ya da şampiyonluk yaşadım. Böylesi ilk kez oluyor. Bu duruma bizler getirdik ve buradan bizler çıkaracağız, kimsenin bundan bir kuşkusu olmasın.