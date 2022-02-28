DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu hayal pahalı diyerek Kocaeli'de bildiri dağıttı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun katılımıyla bugün Kocaeli’de “Hayat pahalı, emek ucuz, bu böyle gitmez” içerikli bildiri dağıtımı gerçekleştirdi. Genel-İş Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük ve ilçe yöneticilerinin katılım sağladığı etkinlikle Merkez Bankası’ndan Anıtpark’a kadar katılımcılar 5 maddenin yer aldığı bildiriyi dağıttı.

“HEP BİRLİKTE BÜYÜTME KARARLILIĞINDAYIZ”

Bildiri dağıtımı öncesi DİSK Genel Başkanı Arzu Erkan tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi; “ İşyerlerinde, alanlarda, meydanlarda yaşadığımız geçim sıkıntısını, pahalılığı, işsizliği, yoksulluğu tüm bunları anlatan ve bu anlamda temel taleplerimizle mücadele çerçevesinde bugün Kocaeli’deyiz. Biliyorsunuz 1 Ekim’de meclisin açıldığı günden itibaren ‘gelirde adalet, vergide adalet’ diyerek bir mücadele süreci yürüttük ve asgari ücretin belirlenmesi sürecinde de taleplerimize devam ettirdik. Özellikle 2022 yılının başından itibaren yaşadığımız kriz ve arkasından ardı ardına gelen zamlar hayat pahalılığını bizler açısından, işçi sınıfı açısından, emekçiler açısından hayatı olanaksız hale getiren, hayatta kalma mücadelesine getiren bir süreci oluşturdu. Bu açından biz bu süreçte bu yüksek enflasyon, zamlar, pahalılık ve işsizlik karşısında DİSK olarak bu mücadele sürecimizi yine işyerlerinden alanlara, meydanlara taşımak ve bu ülkenin bütün işçileri, emekçileri bütün demokrasi güçleri ile birlikte insanca yaşayacağımız mücadeleyi hep birlikte büyütme kararlılığındayız.

“ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNE YÜKSELTİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Bu süreçte özellikle 5 temel taleple, 5 acil taleple bu mücadeleyi yürütüyoruz. Her şeyden önce bu yüksek enflasyon karşısında, alım gücünün daha da düştüğü bu süreçte bütün ücretlerin artırılması ve başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretlerin yeniden belirlenmesi noktasındaki talebimizi ifade ediyoruz. Asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapıldığını hükümet çok büyük bir müjde olarak ifade etti ama zamlı ücretler daha elimize geçmeden eridi gitti. Başta elektrik, su, doğalgaz ve temel gıda maddeleri olmak üzere yapılan fahiş zamlar karşısında aldığımız ücretler bizler açısından yaşamda kalmayı zorlaştıran bir hale geldi. O nedenle, asgari ücretin yeniden belirlenmesini, bütün ücretlere en az asgari ücret artış oranında artış yapılmasını ve en düşük emekli aylığının da en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesini istiyoruz. Başta Elektrik, su, doğalgaz ve temel tüketim maddeleri olmak üzere yapılan zamların geri alınmasını ve faturalardaki vergi yükünün ortadan kaldırılmasını istiyoruz.

“TEK YOLU SENDİKALI OLMAK VE GREV HAKKI”

Hep söylüyoruz: vergide adalet olmadan gelirde adalet olmaz. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması DİSK’in yıllardır mücadelesini verdiği konuydu. Evet bu konuda nihayet bir adım atıldı ve asgari ücret ve tüm ücretlerin asgari ücretleri kadar miktarı vergi dışı bırakıldı ama bu yetmez. Aynı zamanda asgari ücretin yıllık tutarından sonraki vergi diliminin de yüzde 10’a düşürülmesini yani gelir üzerindeki verginin azaltılmasını istiyoruz. Başta taşeron çalışma ve motokuryeler olmak üzere bütün güvencesiz çalıştırma biçimlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Sonuncusu ve en önemlisi işçilerin ve emekçilerin emeğiyle geçinenlerin, bir ücretliler topluluğu haline gelmiş olduğumuzu düşünürsek, toplumun dörtte üçü ücretiyle geçiniyor, ücretlilerin, işçilerin, emekçilerin yaşanan tüm bu sorunlar karşısında, enflasyon, sömürü ve zamlar karşısında gelirini koruyabilmesinin tek yolu vardır o da emekçilerin sendikalı olması ve grev hakkını kullanabilmesidir. Türkiye’de yaşadığımız sorunların, gelir kaybının en önemli nedenlerinden birisi Türkiye’de sendikalaşmanın ve sendikal hakların, toplu sözleşmelerin önündeki engeldir. Engellerin ortadan kaldırılmasını istiyoruz.

“BUGÜN KOCAELİ’DEYİZ”

Daha yeni bir veri paylaşıldı. Hükümet, ülkeyi yöneten siyasi iktidar tarafından paylaşılan bir veri çok değerli. Aslında her şeyi anlatmaya yeter. GSYH’nin nasıl paylaşıldığına dair rakamlar açıklandı. Pandemi sürecinde bile ürettiğimiz toplam değerden emeğin altığı pay 8 puan düştü ama bunun karşısında sermayenin, patronların payı bir o kadar arttı. Türkiye’de emeğin, ürettiğimiz değerden payını alamadığını göstermesi açısından önemli. DİSK olarak ürettiğimiz değerin hakça paylaşıldığı, adaletin, eşitliğin, barışın olduğu emeğin Türkiye’sini büyütüyoruz. O sebeple bugün Kocaeli’deyiz. Her yerde büyütme kararlılığımızı bugün bir kez daha ifade edeceğiz.