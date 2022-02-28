İzmit Belediyesi Berlin’de proje toplantısına katıldı

İzmit Belediyesi, proje ortağı olduğu ve Ulusal Ajans tarafından kabul edilen Erasmus KA 227 ‘Avrupa Folklorik Değerleri Gençlik Çalışmalarını Aydınlatıyor’ projesiyle ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda proje ortaklarının katılımıyla Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirilen toplantıya İzmit Belediyesi’ni temsilen Strateji Geliştirme Müdürü Cemal Taki Şahan ve AB Proje Uzmanı Selen Çiçek Uçar katıldı.

E-ÖĞRENİM PLATFORMU OLUŞTURULACAK

İzmit Belediyesi, Misano Adriatico Belediyesi (İtalya), Alman-Arap Diyalog Merkezi WASLA (Almanya) ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile birlikte projenin ortakları arasında yer alıyor. Proje koordinatörlüğünü ise Avrasya Gençlik Gelişim Derneği yürütüyor. Projeyle Avrupa folklorunun gençlik çalışanları ve genç insanlar için uzaktan eğitim imkanıyla yeni eğitim kaynaklarına dönüştüğü interaktif bir e-öğrenim platformu oluşturulacak.

TÜRK KÜLTÜRÜ TANITILACAK

Oluşturulacak e-öğrenim platformu içinde Kadın Girişimciler Merkezi’nde gerçekleştirilen deri, keçe ve cam atölyelerine yönelik tanıtım ve eğitim videoları yer alacak. Böylece İzmit Belediyesi aracılığıyla, Avrupalıların Türk kültürünü yakından tanımasını sağlanacak.

İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

Alman-Arap Diyalog Merkezi WASLA’nın ev sahipliğinde Berlin’de gerçekleştirilen toplantıda İzmit Belediyesi, Misano Adriatico Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin e-öğrenim platformunda yer alması için hazırladıkları ilk videoların incelemesi ve değerlendirilmesi gerçekleştirildi.

MAYIS AYINDA İZMİT’TE

Mayıs ayında İzmit Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek eğitici eğitimi ile ilgili proje ortakları arasında fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantı sonrasında Berlin Radio Arabica’ya proje hakkında demeç verildi.