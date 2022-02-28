Sanayi Mahallesi’nde büyük yangın!

Alınan bilgiye göre İzmit Sanayi Mahallesinde Fırat Sokakta bulunan Erdinç Eğüboğlu'na ait bir oto çıkma parça satan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın yanındaki diğer iş yerlerine de sıçradı. Yangın nedeniyle olay yerine çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri ve su tankerleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken çevresindeki 5 ayrı iş yerinde de maddi hasar oluştu. Yangına müdahale etmek isteyen bir iş yeri çalışanı da dumandan etkilenerek baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri bayılan şahsa olay yerinde müdahalede bulundu. Yangının neden çıktığı henüz öğrenilemezken polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.