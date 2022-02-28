Alınan bilgiye göre İzmit Sanayi Mahallesinde Fırat Sokakta bulunan Erdinç Eğüboğlu'na ait bir oto çıkma parça satan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın yanındaki diğer iş yerlerine de sıçradı. Yangın nedeniyle olay yerine çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri ve su tankerleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken çevresindeki 5 ayrı iş yerinde de maddi hasar oluştu. Yangına müdahale etmek isteyen bir iş yeri çalışanı da dumandan etkilenerek baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri bayılan şahsa olay yerinde müdahalede bulundu. Yangının neden çıktığı henüz öğrenilemezken polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
28 Şub 2022 - 23:08- Asayiş Güncelleme: 01 Mar 2022 - 00:52
Sanayi Mahallesi’nde büyük yangın!
Sanayi Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, 6 iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.