Vaka sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 28 Şubat verilerine göre, 410 bin 435 test yapıldı.

Son 24 saatte, 64 bin 275 yeni vaka tespit edildi. Bugün 76 bin 832 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 213 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA: İYİ HABER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İyi Haber: Omicron varyantının ilk görüldüğü şehirlerde vakalar hızlı bir artış göstermiş, izleyen haftalarda sayılar düşmüştü. Şimdi aynı durumu ülke genelinde yaşıyoruz. Uyarı: Salgın gündemden düşmeye başlasa da virüs varlığını koruyor. Aşı konusunda ihmalkâr olmamalıyız” dedi.