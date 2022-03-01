01 Mar 2022 - 00:55- Gündem G: 01 Mar 2022 - 00:57

Vaka sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 28 Şubat 2022 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 213 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı arttı mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 28 Şubat verilerine göre, 410 bin 435 test yapıldı.

Son 24 saatte, 64 bin 275 yeni vaka tespit edildi. Bugün 76 bin 832 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 213 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA: İYİ HABER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İyi Haber: Omicron varyantının ilk görüldüğü şehirlerde vakalar hızlı bir artış göstermiş, izleyen haftalarda sayılar düşmüştü. Şimdi aynı durumu ülke genelinde yaşıyoruz. Uyarı: Salgın gündemden düşmeye başlasa da virüs varlığını koruyor. Aşı konusunda ihmalkâr olmamalıyız” dedi.

01 Mar 2022 - 00:55 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.657.626 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
KAO: Rusya derhal geri çekilmeli mask
KAO: Rusya derhal geri çekilmeli
Kandilde Kandıralılara helva ikram ettiler mask
Kandilde Kandıralılara helva ikram ettiler
Körfez’de Hocalı Şehitleri unutulmadı mask
Körfez’de Hocalı Şehitleri unutulmadı
YRP Karamürsel’de Aydın güven tazeledi mask
YRP Karamürsel’de Aydın güven tazeledi
Kocaman, kahveci esnafı ile bir araya geldi mask
Kocaman, kahveci esnafı ile bir araya geldi
Bahçeciklilerden barış çağrısı mask
Bahçeciklilerden barış çağrısı
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL