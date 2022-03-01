01 Mar 2022 - 10:12- Asayiş G: 01 Mar 2022 - 10:18

Halk otobüsü yoldan çıkıp ormanlık alana uçtu: 2 yaralı

İzmit Umuttepe Kurtuluş Bulvarı mevkiinde kontrolden çıkan halk otobüsünün yoldan çıkarak şarampole girmesi sonucu sürücü ve 1 yolcu yaralandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Halk otobüsü yoldan çıkıp ormanlık alana uçtu: 2 yaralı mask
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Alınan bilgiye göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kadir Alkan idaresindeki 261 No'lu 41 BR 261 plakalı halk otobüsü, İzmit Umuttepe Kurtuluş Bulvarı üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan halk otobüsü yol kenarındaki yeşillik alanda durdu. Kazada halk otobüsü sürücüsü Kadir Alkan ve otobüsteki 1 yolcu hafif yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Alkan ve yaralanan yolcu, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada halk otobüsünde maddi hasar meydana gelirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

01 Mar 2022 - 10:12 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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