01 Mar 2022 - 10:47- Siyaset G: 01 Mar 2022 - 10:49

DEVA İl Başkanı Koç: Halkıyla sürekli iç içe olan tek siyasi partiyiz

DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, “DEVA Pazar’da çalışmasıyla sürekli halkımızla beraberiz. Siyaseti salonlarda yapmıyoruz, sahadayız. Kocaeli’de, tüm Türkiye’de olduğu gibi halkıyla sürekli iç içe olan tek siyasi partiyiz. 12 ilçenin eksiksiz tamamında DEVA Teşkilatları olarak halkımızla birlikte olduk” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
DEVA İl Başkanı Koç: Halkıyla sürekli iç içe olan tek siyasi partiyiz mask

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kocaeli İl Başkanlığı, Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Mustafa Ergen katılımıyla il binasında basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Ergen’in yanı sıra İl Başkanı Adem Koç ve il yönetimi katıldı. Genel Başkan Yardımcısı Ergen toplantının ardından akşam saatlerinde yeni binaya taşınan Karamürsel İlçe Yönetimi ile birlikte yeni binanın açılışını yapacak.

“392 ŞEHİT VERDİK”

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Adem Koç, “Başkanımız gece 2-3 civarı ilimize geldi. DEVA Partisi olarak yoğun çalışmalar yapıyoruz. Dün ülkemiz için tarihi bir dönümdü. 28 Şubat’ta 6 siyasi partinin genel başkanı bir çalışmayı milletimizin bekası için icra ettiler. Bugün 1 Mart, 1958 yılında ilimizde bir üzücü hadise yaşandı. 392 kardeşimiz Üsküdar Vapuru gemi faciasıyla rahmetli oldu, şehit verdik. Çoğunluğu Karamürsel, Gölcük’te olan, İzmit Lisesi, İzmit Sanat Okulu’nda öğrenciydi. İstanbul gezisinde o gün gemi kazasıyla 392 şehit verdik. Rahmetle anıyorum” dedi.

“KOCAELİ’DE TEK SİYASİ PARTİYİZ”

“Kocaeli’de, tüm Türkiye’de olduğu gibi halkıyla sürekli iç içe olan tek siyasi partiyiz” Koç, “Genel başkan yardımcımızla beraber yoğun bir tempoyu icra ediyoruz. Çalışmaktan başka seçeneğimiz yok. Partimiz, her ay illerde iki ya da üç tane genel merkez yardımcısı görevlendiriliyor, teşkilat olarak çalışma programımız zaten var, onu icra ediyoruz. İdris Şahin Bey’in gelmesiyle başlayan ve devam eden bir süreç. DEVA Pazar’da çalışmasıyla sürekli halkımızla beraberiz. Siyaseti salonlarda yapmıyoruz, sahadayız. Kocaeli’de, tüm Türkiye’de olduğu gibi halkıyla sürekli iç içe olan tek siyasi partiyiz. 12 ilçenin eksiksiz tamamında DEVA Teşkilatları olarak halkımızla birlikte olduk. Halkımız gerçekten ekonomik olarak bunalmış durumda. Yaşamsal ihtiyaç maddelerini almakta dahi çok zorlanıyor. Kime dokunsanız bin ah işitiyorsunuz. Esnaf, masraflarını karşılayamıyor. Vatandaşın pazar sepeti bomboş. Pazarın en ucuz kalemleri alınamıyor. Hükümet taleplerimiz sonrası indirim yaptı. 3 kat zam yapıldı, yüzde 18’i 8’e indirdiler. Sevinebiliriz” ifadelerinde bulundu. 
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01 Mar 2022 - 10:47 - Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Ebru Kalkan - ahahah fıkra bu kadar :) sandıkta 0,0001 oyunuz var kim takar sizi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mart 12:09

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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