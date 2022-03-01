4 Mevsim Kocaeli XI. Ulusal Fotoğraf Yarışması başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK), Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile "Turist Gözüyle Kocaeli” temalı ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyor. Kocaeli’nin doğal, tarihi, turistik, sosyal ve kültürel öğelerini belgeleyerek kentimizin tanınmasını sağlamak ve turist gözünden de görmek amacı ile 4 Mevsim Kocaeli Ulusal Fotoğraf Yarışması gerçekleşiyor. 11. kez düzenlenecek yarışma ile kente ait bir görsel bellek oluşturup fotoğraf sanatına katkıda bulunulması amaçlanıyor. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 13 Kasım Pazar.

TEMA: TURİST GÖZÜYLE KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 11.’sini düzenlediği Dört Mevsim Kocaeli Fotoğraf Yarışmasının teması belli oldu. Bu sene “Turist Gözüyle Kocaeli” olarak belirlenen tema, fotoğraf tutkunlarına farklı bir perspektiften bakmayı sağlayacak. İlçeleriyle birlikte tüm turizm potansiyellerini içinde barındıran Kocaeli’nde bu yılki fotoğraflar merakla bekleniyor.

3 KATEGORİDE YARIŞILACAK

Ulusal yarışmada Mavi Bayraklı plajları, 2500+km doğa turizm parkurları, kültürel zenginlikleri, geçmişten günümüze gelen tarihi, festivalleri, fuarları, zengin biyo çeşitliliğiyle dört mevsim turizm şehri olan Kocaeli’nin turizm değerlerinin belgelenmesi hedefleniyor. Yarışmanın kategorileri de tüm bu unsurları kapsayacak şekilde belirlendi. Bu yıl on birincisi gerçekleşecek olan ‘4 Mevsim Kocaeli Ulusal Fotoğraf Yarışması’na katılacak fotoğraf severler, Kocaeli’de Doğa ve Manzara, Kocaeli’de Yerel ve Kültürel Yaşam ve Kocaeli’de Tarih olmak üzere 3 kategoride yarışacak.

ÖDÜLLER SİZİ BEKLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında Kocaeli’nin turistik değerleri bir fotoğrafçı ve turist gözüyle yarışacak. Her kategoride birinci 10.000 TL, ikinci 7.500 TL, üçüncü 5.000 TL para ödülü kazanırken, yine her kategori de 2.000 TL ödülü olan 2 mansiyon verilecek. Sergileme ve satın almalar ise 350 TL olacak.

BÜYÜKŞEHİR ÖZEL ÖDÜLÜ

Dört Mevsim Kocaeli Fotoğraf Yarışmasına bu yıl Büyükşehir özel ödülü eklendi. Her kategori için 1 adet verilecek Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü, 2.500 TL olarak belirlendi.

SON BAŞVURU “13 KASIM”

Yarışmaya katılım http://4mevsim.kocaeli.bel.tr adresinden dijital ortamda ve JPEG formatında yapılacak. 0262 31810 00 (2338-2308) numaradan da bilgi edinilebilecek yarışmaya dair tüm bilgiler http://4mevsim.kocaeli.bel.tr web sayfasında yer alıyor. Son katılım tarihi 13 Kasım 2022 olan yarışmanın seçici kurulu 20 Kasım tarihlerinde dereceye giren fotoğrafları belirleyecek. 23 Kasım’da sonuç bildirgesi yayınlanacak.

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