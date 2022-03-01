DEVA Genel Başkan Yardımcısı Ergen: 10 sene sonraki polisimi, dişçimi vs. hayal edemiyorum

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kocaeli İl Başkanlığı, Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Mustafa Ergen katılımıyla il binasında basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Ergen’in yanı sıra İl Başkanı Adem Koç ve il yönetimi katıldı. Genel Başkan Yardımcısı Ergen toplantının ardından akşam saatlerinde yeni binaya taşınan Karamürsel İlçe Yönetimi ile birlikte yeni binanın açılışını yapacak.

“392 ŞEHİT VERDİK”

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Adem Koç, “Başkanımız gece 2-3 civarı ilimize geldi. DEVA Partisi olarak yoğun çalışmalar yapıyoruz. Dün ülkemiz için tarihi bir dönümdü. 28 Şubat’ta 6 siyasi partinin genel başkanı bir çalışmayı milletimizin bekası için icra ettiler. Bugün 1 Mart, 1958 yılında ilimizde bir üzücü hadise yaşandı. 392 kardeşimiz Üsküdar Vapuru gemi faciasıyla rahmetli oldu, şehit verdik. Çoğunluğu Karamürsel, Gölcük’te olan, İzmit Lisesi, İzmit Sanat Okulu’nda öğrenciydi. İstanbul gezisinde o gün gemi kazasıyla 392 şehit verdik. Rahmetle anıyorum” dedi.

“KOCAELİ’DE TEK SİYASİ PARTİYİZ”

“Kocaeli’de, tüm Türkiye’de olduğu gibi halkıyla sürekli iç içe olan tek siyasi partiyiz” Koç, “Genel başkan yardımcımızla beraber yoğun bir tempoyu icra ediyoruz. Çalışmaktan başka seçeneğimiz yok. Partimiz, her ay illerde iki ya da üç tane genel merkez yardımcısı görevlendiriliyor, teşkilat olarak çalışma programımız zaten var, onu icra ediyoruz. İdris Şahin Bey’in gelmesiyle başlayan ve devam eden bir süreç. DEVA Pazar’da çalışmasıyla sürekli halkımızla beraberiz. Siyaseti salonlarda yapmıyoruz, sahadayız. Kocaeli’de, tüm Türkiye’de olduğu gibi halkıyla sürekli iç içe olan tek siyasi partiyiz. 12 ilçenin eksiksiz tamamında DEVA Teşkilatları olarak halkımızla birlikte olduk. Halkımız gerçekten ekonomik olarak bunalmış durumda. Yaşamsal ihtiyaç maddelerini almakta dahi çok zorlanıyor. Kime dokunsanız bin ah işitiyorsunuz. Esnaf, masraflarını karşılayamıyor. Vatandaşın pazar sepeti bomboş. Pazarın en ucuz kalemleri alınamıyor. Hükümet taleplerimiz sonrası indirim yaptı. 3 kat zam yapıldı, yüzde 18’i 8’e indirdiler. Sevinebiliriz” ifadelerinde bulundu.

“28 ŞUBAT TARİHİ BİR GÜNDÜ”

Koç son olarak, “Gölcük’te bakanımızla birlikte esnaf ziyareti yaparken dükkanlardan geçiyoruz, içeride adam var mı diye bakıyoruz. Geldiğimiz nokta içler acısı bir durum. Ne yazık ki mevcut iktidar üç şeyle mücadele için geldi ama yasaklar, yolsuzluk, yoksulluk ile mücadelede enkaza dönüşmüş bir kadro var. Siyasi partilerin tüzük ve programları mükemmeldir. At sahibine göre kişner diye bir söz var. DEVA kadroları da liyakatli, birikimli kadroyu hazırladı. Yeni dönemde yönetime sahibiz. 28 Şubat tarihi bir gündü. Bir dönüm noktasıdır. Ankara’da bir araya geliş oldu. Biz ne çektiysek bir arada olamayışımızdan zarar gördük. Ne zaman ki bir araya gelişi yaşarsak bu millet şaha kalkıyor. Milli Mücadele’yi bir araya gelişle yaşadık. Bu, bizim milletimizin özlediği bir resimdir. Yeni dönemin ülkemiz, milletimiz için hayırlı uğurlu olacağına inanıyorum. Kentsel dönüşüm nedeniyle ilçe binamız yıkılıyor. Karamürsel’de yeni binamızın açılışını yapacağız. Kocaeli teşkilatları şu ana kadar Karamürsel’de de olduğu gibi şu saate kadar her şey helalinden yapılmıştır. Alın teriyle, emekle yapılan çalışmadır. ” dedi.

“EN İYİ KİŞİSİNİ İL BAŞKANI VE YÖNETİMİ OLARAK SEÇTİK”

Koç’un ardından konuşan Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Mustafa Ergen, “Ben ilk defa siyaset yapıyorum. Biraz Kuvay-i Milliye zamanına benzetiyorum bu işi. DEVA Partisi’nde 90 kişi kurucu olarak seçildi, ben de birisiyim. Herkesi yansıtan, her bölgeyi yansıtan, işinde iyi yapan, kişiliği iyi insanların bir araya toplanması amacıyla bir araya gelmiş 90 kişi. O kişiler daha sonra illeri kurdu. Liyakat usulüne dayalı olabilecek en iyi kişisini il başkanı, il yönetim kurulu olarak seçtik. O ilin ritmine uyan insanları seçtik. Bizim amacımız buradaki çalışmaların bir parçası olmak, katkı verebilmek. Türkiye’de çok büyük bir umutsuz kesim var, gittikçe de artıyor. En çok umutsuzlar gençler, veliler. Bizim yetişmiş insanlarımız ülkeyi terk etmeye çalışıyorlar. Bu bir ülkenin başına gelebilecek en kötü olaydır. Ben Amerika’dayken ülkesine dönebilenler kendilerini başarılı sayıyorlardı. 20 sene sonra Türkiye’de kalabilenler kendilerini başarısız sayabilecek bir ortamda yaşıyoruz. Bunun başı da eğitim. Eğitim sisteminin tekrar revize olması, tekrar istihdam yaratan bir noktaya gelebilmesi. İnsanlar burada yaşayabiliyorsa zaten insan içgüdüsü yaşanabilir ortama akar. O yüzden partimizde eğitim ana gündemimiz” ifadelerinde bulundu.

“İNSANLARI FARKLI ŞEYLERE YÖNLENDİRİR”

“Hiçbir öğrenci başladığı eğitim sistemiyle mezun olmuyor” diyerek eğitim sistemini eleştiren Ergen, “Eğitimde bir şey yaptığınız zaman bunun etkisini 10 sene sonra alırsınız. Maalesef 20 senede yirmi defa değişmiş bir ülkedeyiz. Kimse hesap sormadığı için de herkesin eğitim sistemini değiştirebileceği bir ortamda yaşıyoruz. Hiçbir öğrenci başladığı eğitim sistemiyle mezun olmuyor. Biz hangi tür eğitime evet diyeceğiz toplum olarak? Eğitimde bakış açıları çok fazla. İnsanları, hukuku baz alarak bunu test etmemiz gerekiyor. Biz eğitimde mutabakatı aramak istiyoruz. Covid dönemi, yangınlar vs. sürekli ülke test oluyor ve bu testlerden maalesef geçemiyoruz. Biz ülkenin dinamosu olarak üniversiteleri görüyoruz. Maalesef üniversitelerimiz diploma üreten merkezler olmuş durumda. Böyle bir eğitim sistemine herkes zaten mutsuz başlar. Mezun olacağı zaman işsiz kalacağını bile bile insanları farklı şeylere yönlendirir. Üniversitelerdeki kontrol katsayısı artmış olabilir ama teknoloji, girişimcilik temelli yepyeni dünyayla karşı karşıyayız” ifadelerine yer verdi.

“ÜNİVERSİTELERİN ÖZERKLEŞTİRİLMESİ GEREKİYOR”

“Geçen sene 160-170 bin kişi eğitim hayatından el çektirilmiş durumda” diyen Ergen, “Üniversite sisteminin revize edilmesi, özerkleşmesi gerekiyor. Bunun da tek elden yapılmaması gerekiyor. Merkez Bankası neden özerk değil diye kederleniyoruz aynı şekilde üniversitelerde kendi kendilerini idare edebilen süreci kendilerine adapte etmesi lazım. Bunu yapacak kişide akademisyenler ve akademisyenlerin kapasiteleridir. DEVA Partisi olarak bunun için politikalarımızı yayınladık. Fırsat eşitliği var. Her genç, her birey ücretsiz eğitim alabilir, ülke nitelikli öğretmen ve kaliteyi sağlamak zorundadır. Kağıt üzerinde var ama bunun böyle olmadığını biliyoruz. Geçen sene 160-170 bin kişi eğitim hayatından el çektirilmiş durumda. Türkiye’nin en büyük avantajı genç nüfus. Biz zenginleşerek yaklaşamazsak ülke düşük gelirliler grubuna girer ve çıkamaz. Biz bu mekanizmayı kuramazsak sistem işlemez” ifadelerinde bulundu.

“MEB ARTIK TELAFİ BAKANLIĞI OLACAK”

“Milli Eğitim Bakanlığı artık telafi eğitim bakanlığı olacak” diyen Ergen, “Covid döneminde en büyük hasar eğitim sisteminde oldu. 10 sene sonra gördüğünüz için 10 sene geriye dönüp hesap soramıyorsunuz. Bunu da siyasilerden almak gerekiyor. Halk eline geçmesi gerekiyor. Çünkü bunun sonuçlarını çok ağır şekilde hepimiz görüyoruz ve göreceğiz. Covid döneminde çocuklarımız okula gidemedi. Bu eksikliklerle 5-10 sene sonra karışılacağız. Telafi eğitim adı altında bir program hazırladık. Bu nesli yıllarca takip edilerek aranın kapatılmasını istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı artık telafi eğitim bakanlığı olacak. Bunu yapmadığımız zaman 10 sene sonraki polisimi, dişçimi vs. hayal edemiyorum. Bu ülkenin milli güvenlik sorunudur. Öğretmenine güvenmeyen milli eğitim var” şeklinde konuştu.

“ÜNİVERSİTEDE KAPILAR KAPALI”

Kocaeli’de yer alan üniversiteler hakkında da konuşan Koç, “Kocaeli Üniversitesi de politize olma konusunda Boğaziçi Üniversitesi’ne benzer şeyleri yaşıyor. Rektör belirlemesi, atama tablosunda politize bir süreci olduğunu biliyoruz. Mustafa Ergen Bey gibi Türkiye’de çok değerli insanlarımız var. Kocaeli Üniversitesi ile beraber işbirliği projesinde gençlerimizi buluşturalım istedim. Ancak kapılar kapalı. Üniversitededeki arkadaşlarımız var, program yapalım dedim, o arkadaşımız ‘başka isimleri de getirdik, izin vermediler’ dedi. Ben biliyorum zaten ama açık kapı var mı diye merak ettim. Bizim amacımız gençlerimizi bilen insanlarla bir araya getirelim. Bunları aşmak hepimizin boynunun borcu. Üniversitenin iş dünyasıyla, şehrin kanat önderiyle, STK temsilcileriyle işbirliği içerisinde olması lazım” dedi