Karamürsel'de 538 m² tarla mahkemeden satılık

Tapu kaydında tarla vasfındadır, diğer tarım alanı içinde kalmaktadır. Taşınmazın yolu yoktur, ifrazı mümkün değildir. Üzerinde herhangi bir yapı, tesis veya müştemilat bulunmamaktadır.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...