Kocaeli İl, Körfez İlçe, 233 Ada, 19 Parsel, YARIMCA(ŞUYULANDIRMA) Mahalle/Köy, 2. Kat 12 Nolu Bağımsız Bölüm Dubleks Mesken Satışa esas taşınmaza D100 Karayolu üzerinden Körfez Belediyesi kavşağına gelindiğinde, kavşaktan kuzeye doğru Morlale sokağa giriş yapılır ve buradan kuzeye doğru 220 m ilerlenir ve Bağdat Caddesine gelinir.
01 Mar 2022 - 11:16- Gündem Güncelleme: 01 Mar 2022 - 11:18
Körfez'de 4+1 143 m² dubleks daire icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Körfez'de 4+1 143 m² dubleks daire icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.