DEVA İl Başkanı Adem Koç: Kocaeli Üniversitesi’nde kapılar kapalı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kocaeli İl Başkanlığı, Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Mustafa Ergen katılımıyla il binasında basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Ergen’in yanı sıra İl Başkanı Adem Koç ve il yönetimi katıldı. Genel Başkan Yardımcısı Ergen toplantının ardından akşam saatlerinde yeni binaya taşınan Karamürsel İlçe Yönetimi ile birlikte yeni binanın açılışını yapacak.

“KAPILAR KAPALI”

Soru-cevap kısmında Kocaeli’de yer alan üniversiteler hakkında da konuşan Koç, “Kocaeli Üniversitesi de politize olma konusunda Boğaziçi Üniversitesi’ne benzer şeyleri yaşıyor. Rektör belirlemesi, atama tablosunda politize bir süreci olduğunu biliyoruz. Mustafa Ergen Bey gibi Türkiye’de çok değerli insanlarımız var. Kocaeli Üniversitesi ile beraber işbirliği projesinde gençlerimizi buluşturalım istedim. Ancak kapılar kapalı. Üniversitedeki arkadaşlarımız var, program yapalım dedim, o arkadaşımız ‘başka isimleri de getirdik, izin vermediler’ dedi. Ben biliyorum zaten ama açık kapı var mı diye merak ettim. Bizim amacımız gençlerimizi bilen insanlarla bir araya getirelim. Bunları aşmak hepimizin boynunun borcu. Üniversitenin iş dünyasıyla, şehrin kanat önderiyle, STK temsilcileriyle işbirliği içerisinde olması lazım” dedi.