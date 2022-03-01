DEVA İl Başkanı Adem Koç: Kocaeli Üniversitesi’nde kapılar kapalı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kocaeli İl Başkanlığı, Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Mustafa Ergen katılımıyla il binasında basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Ergen’in yanı sıra İl Başkanı Adem Koç ve il yönetimi katıldı. Genel Başkan Yardımcısı Ergen toplantının ardından akşam saatlerinde yeni binaya taşınan Karamürsel İlçe Yönetimi ile birlikte yeni binanın açılışını yapacak.
“KAPILAR KAPALI”
Soru-cevap kısmında Kocaeli’de yer alan üniversiteler hakkında da konuşan Koç, “Kocaeli Üniversitesi de politize olma konusunda Boğaziçi Üniversitesi’ne benzer şeyleri yaşıyor. Rektör belirlemesi, atama tablosunda politize bir süreci olduğunu biliyoruz. Mustafa Ergen Bey gibi Türkiye’de çok değerli insanlarımız var. Kocaeli Üniversitesi ile beraber işbirliği projesinde gençlerimizi buluşturalım istedim. Ancak kapılar kapalı. Üniversitedeki arkadaşlarımız var, program yapalım dedim, o arkadaşımız ‘başka isimleri de getirdik, izin vermediler’ dedi. Ben biliyorum zaten ama açık kapı var mı diye merak ettim. Bizim amacımız gençlerimizi bilen insanlarla bir araya getirelim. Bunları aşmak hepimizin boynunun borcu. Üniversitenin iş dünyasıyla, şehrin kanat önderiyle, STK temsilcileriyle işbirliği içerisinde olması lazım” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.