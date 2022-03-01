Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu "Sivil Savunma Günü"nde tatbikat düzenledi

İzmit Yenişehir Mahallesi Arda Sokak’ta eğitim veren Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu 3-6 yaş grubu ve tüm personel eşliğinde sivil savunma ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Günlük eğitim akışının içinde çocuklar; olağan üstü haller karşısında nasıl hareket etmeleri gerektiğinin, kendilerini doğal afet vb. gibi olaylarda nasıl korumaları gerektiğinin ve bilinçli bir şekilde nasıl hareket edilmesi gerektiğinin bilgisi yaşayarak deneyimlediler.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan programa katılan görevli eğitmenler yangın esnasında ve sonrasında neler yapılabileceğini ve yangına müdahale edebilmenin yöntemlerini anlattılar. İtfaiye kıyafetleri ile çocuklara mesleğin gerektirdiği sorumluluk ve görevlerinin önemli noktalarından bahsettiler. Okul binasında bulunan yangın tüplerinin kullanımı hakkında tüm okul personeline bilgilendirmede bulundular.

Okul müdürü Sadiye Büyükada “Çocuklarımızın her alanda bilinçli ve farkındalığı yüksek bireyler olmasını önemsiyoruz. Eğitim öğretim sürecimizde buna benzer tatbikatlarla farkındalık oluşturarak çocuklarımızı bilinçlendireceğiz.” dedi.