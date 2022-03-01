Çayırova Emek Mahallesi 91 Sokak'ta bir köpeğin beton elektrik direğinin sökülmesiyle oluşan çukura düştüğünü fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, köpeği çukurdan çıkardı. Yaralı köpek, daha sonra Çayırova Belediyesi Veteriner Hekimliğine götürüldü. Veteriner hekim Günhan Doğan, hayvanın iç kanamasını durdurmak için iğne yaptıklarını, gerekli tedavinin uygulandığını söyledi.
01 Mar 2022 - 13:01- Gündem Güncelleme: 01 Mar 2022 - 13:03
Çukura düşen köpeği itfaiye kurtardı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde beton elektrik direğinin sökülmesi nedeniyle oluşan çukura düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.