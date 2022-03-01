Kocaeli'nin son yorgan ustaları mesleklerini yaşatmaya çalışıyor

Çocukluk yaşlarında öğrendikleri yorgancılığa hayat veren 2 usta, mesleklerini Gölcük ilçesindeki dükkanlarında devam ettiriyor. İnsanlara güler yüzüyle hizmet veren ustalar, mesleklerini ilk günkü gibi özveriyle yapıyor.
"DEVLET, YORGANCI ESNAFINDAN VERGİ ALMAYARAK BÜYÜK DESTEK OLUYOR"
Yaklaşık 42 yıldır baba mesleğini sürdüren 56 yaşındaki Ömer Şimşek, ilçede 1999 yılına kadar 17 yorgancı dükkanının faaliyet gösterdiğini ancak bu sayının şimdi 3'e düştüğünü söyledi.
Meslekte usta olarak 42 yılı geride bıraktığını aktaran Şimşek, "Deprem öncesi işlerimiz çok iyi gidiyordu. Depremden sonra 2 ve 3 kişi kalmamıza rağmen işlerimiz düştü." dedi.
Devletin kendilerine büyük desteği olduğunu vurgulayan Şimşek, "Devletin yorgancı esnafından vergi almaması, büyük destektir. Şimdi hazır yorganlara düşünce bizim işimiz azaldı. Ama bizler bu baba hatırası yorgancılık mesleğini ayakta tutmak için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.
"MESLEĞİ UNUTTURMAMAK İÇİN AYAKTA TUTUYORUZ"
İlçede 50 yıldır mesleğini sürdüren 62 yaşındaki Mustafa Yıldırım, mesleğe 12 yaşında yorgan ustası dayısının yanında başladığını söyledi.
Mesleğin dayısından kendisine en büyük hatıra olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:
"1999 Marmara Depremi'nden önce siparişlere yetişemiyorduk. Bugün ise işlerimiz durgun. Tabii ki hazır yorgan ve yatak olunca işler düşüyor. Bizler bu hatıra mesleği ayakta tutmak için çaba harcarken, devletimizin de büyük desteği var. Bundan dolayı ayakta durabiliyoruz. Daha doğrusu bu hatıra mesleği unutturmamak için ayakta tutuyoruz."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.