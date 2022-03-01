KOÜ vakfında genel kurul! Teknopark binası model fabrika mı oluyor?

Kocaeli Üniversitesi Vakfı’nın Olağan Genel Kurul Toplantısı, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün başkanlığında bugün Anıtpark Yerleşkesi konferans salonunda gerçekleştirildi. KOÜ Vakfı Üyeleri, Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, İş insanları Vefa İbrahim Aracı ve Bahattin Ertuğ, dekanlar, müdürler, akademisyenler ve iş adamlarının katılım gösterdiği Kurul Toplantısı, Divan Kurulu’nun seçimi ile başladı.

“1 MİLYONDAN FAZLA YURT”

Divan Başkanlığının Prof. Dr. Ahmet Küçük’ün Yaptığı genel kurulda divan üyeliklerini ise Dr. Erdener Balıkçı ve Prof. Dr. Elşen Veli gerçekleştirdi. Kocaeli Üniversitesi Vakfı’nın 2019-2020-2021 yılı Faaliyet Raporunu Vakfın Mali Müşaviri İbrahim Tosuner okudu. İbrahim Tosuner faaliyet raporunda, “Üniversitemiz öğrencilerine geçtiğimiz üç yılda verilen bur ödemeleri ve mevcut imkanlarımızla ulaşabildiğimiz öğrenci sayılarımız değerlendirmelerinize arz edilmiştir. 2019 yılında 319 öğrenciye 387 bin 102 bin TL, 2020 yılında toplam 387 öğrenciye 389 bin 91 TL, 2021 yılında 194 öğrenciye 326 bin 243 TL toplamda 1 milyon 102 bin 436 TL burs verilmiştir. Vakfımızın 2019,2020 ve 2021 yıllarında elde ettiği şartlı bağışların karşılığı olarak Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanemiz bünyesinde bulunan çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere oda yapımı, demirbaş malzeme alımı ve kullanıma tahsis edilmiş demirbaş malların lojistik hizmetlerinin sağlanması gibi amaçlarla 2019 yılında 530 bin 789 TL, 2020 yılında 70 bin 128 ve 2021 yılında 471 bin 72 TL olmk üzere toplamda 1 milyon 71 bin 990 TL destek sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

“209 BİN LİRA HARCAMA”

Tosuner konuşmasının devamında, “Amaçlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda; Üniversitemize ait çeşitli eğitim birimleri ve öğrenci kulüplerine 2019-2020-2021 yıllarında da ekonomik imkanlarımız dahilinde 2019 yılında 36 bin 828, 2020 yılında 150 bin 543, 2021 yılında 21 bin 690 olmak üzere toplamda 209 bin 61 TL harcama gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı. Denetim Kurulu raporunu okuyan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Kocaeli Üniversitesi Vakfı ve buna bağlı olarak çalışan KOÜ Vakfı Bilimsel ve Teknik Danışmanlık İktisadi İşletmesi’nin defter ve gelir gider belgeleri üzerinde denetim sonucundaki tespitleri açıkladı.

YEREL YÖNETİMLERE SİTEM

Faaliyet ve Denetim Kurulu raporları üzerinde görüş açılması ibrası, bilançonun okunması ve onaylanması, yeni dönem bütçesinin müzakeresi ve karara bağlanması ile dilek ve temennilerin ardından Genel Kurulu’nun kapanış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü yaptı. Rekrör hülagü konuşmasında vakfın durumu ile ilgili sitemlerde bulundu. 7 sene önce göreve başladığını hatırlatan Rektör Hülagü, “Göreve başladığımdan bu yana vakıf ile ilgili çok yol kaydedemedik. Şansızlığımız şöyle. Hereke’de bağışlanan 2 yurt binası tam göreve başladığımız gün üniversiteye geçti. Gelirler genel bütçeye katıldı. Tamamen bağışlarla giden bir vakfımız var. Bunun böyle olmaması gerekli. Maalesef yerel yönetimdeki siyasetçilerimiz daha ziyade büyük öğrenci potansiyeli ve sayısı olan vakıflar daha geri planda tutuldu”dedi.

“BAĞIŞÇILARI ARTTIRMALIYIZ”

Vakfın gelirlerini arttırıcı olması lazım diyen Rektör Hülagü, “Kocaeli ili gibi sanayinin kalbi olan bir şehirdeki üniversitenin vakfının böyle olmaması lazım. 2 yıldan beri ciddi bir pandemi atlatıyoruz. Pandemi sürecinden öğrenci burslarında ciddi sıkıntılar yaşadık. Şehit aile yakınlarına ve başarı gösteren öğrencilere burs vermek hedefindeyiz. Şartlı bağılalar bunu yapamıyoruz 3 önemli bağışçımız var. Bunlardan iki karşımızda oturuyor. İbrahim Aracı, Bahattin Ertuğ ve Macit Haldız. Sıkıştığımız bir çorba içmeye çağırıyoruz. Çorbanın fiyatı 50 bin liradan başlıyor. Bu sene daha radikal kararlar alabiliriz. Büyükşehir Belediye Başkanımız üniversitemiz kökenli bir başkan. Belediyeyi daha fazla devreye sokmalıyız. Bağışçıları arttırmalıyız. Önemli olan başarılı, şehitlerimiz ve gazilerimiz yakınlarına burs sağlamak. Öğrenci kulüplerine daha çok destek vermek istiyoruz. Pandemi her şeye blok koydu. Vakfın kitap basma ve matbaa faaliyetlerinde rol almasını sağlıyoruz. Tekrar vakfımıza bağış yapan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“125 MİLYON LİRA YARDIM ALDIK”

Rektör Hülagü konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı; “Çocuklarımızın FETÖ ve benzeri yerlerin eline geçmemesi için yukarıda Bakanlıkla yer tahsisi yaparak bin kişilik yurt yaptık. Hereke’deki yurtlarımızın fiyatını 800 liradan 600 liraya indirdik. Burada parklarda 3-5 kişinin parklarda yatmasına bakmayın. Kocaeli’de yurt sorunu yok. Yurtların yüzde 67’si dolu. Yüzde 33’ü boş. Şamata yapmak için toplanıyor. 4 bin 500’e yakın öğrenciye ücretsiz yemek bursu veriyoruz. Kendi cebimizden vermiyoruz. Devlet veriyor. Üniversitenin geniş imkanları var. Başarılı öğrencileri bir şekilde cazip kılarak getirmeliyiz. Geçtiğimiz dönem maliye bakanı ile görüşmeler yaptık. Bu yılın hemen öncesinde 2019-2020-2021 ile ilgili çok ciddi yardımlar aldık. 125 milyon kadar lira kadar yardım aldık.

“TEKNOPARK BİNASI MODEL FABRİKA MI OLUYOR?”

TEKNOPARK’ta üretilen ARGE’nin hizmete dönmesi sanayine kabul görmesi lazım. Sanayi Bakanlığın bir model fabrika önerisi var. Sayın valimiz ile görüştüm. TEKNOPARK olarak kullandığımız binayı size model fabrika yeri olarak terk edebiliriz dedim. Geniş bir alan. Arazi kıymetli bir arazi. Bunun karşısında kabası bitmiş iskelet bir bina var onu siz bitirin böylece devlete 2 yer kazandırabiliriz. Sağ olsun valimiz de o konuda alicenap bir insan. Akşam görüştük. Çalışmasını yapacağız dedi. Fabrika yapmak için uğraşmayın. Ben yer vereyim dedim. Kocaeli için güzel bir altyapı olur” dedi.

YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ

Prof. Dr. Ercüment ÇİFTÇİ

Prof. Dr. Selman Aziz ERDEN

Mustafa EREN

Vefa İbrahim ARACI

Macit HALDIZ

Bahattin ERTUĞ

DENETİM KURULU

Prof. Dr. N. Zafer UTKAN

Prof. Dr. Nilgün FIĞLALI

Dr. Öğretim Üyesi Erener BALIKÇI