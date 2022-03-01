Vapur faciasının yıl dönümünde belediyeden anıt talebi

İzmit Belediyesi organizasyonuyla 1 Mart 1958’de İzmit Körfezi’nde çoğu öğrenci olan 600 yolcusuyla İzmit iskelesinden hareket ettikten sonra aniden çıkan fırtınaya yakalanarak batan Üsküdar Vapuru Faciası nedeniyle program gerçekleştirildi. Programa, İzmit Belediyesi Başkanvekili Çetin Sarıca, belediye birim müdürleri, İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği (İZSANDER) Başkanı Levent Bahadır, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, siyasi parti ve STK temsilcileri ile faciada hayatını kaybedenlerin yakınları katılım sağladı. Program sonrası hep birlikte İzmit Körfezi’ne karanfil bırakıldı.

“VAPURUN İKİYE BÖLÜNDÜĞÜNÜ GÖREN OLMUŞ”

Program öncesi faciada babasını kaybeden 75 yaşındaki Nuray Büyükharman Dinçer, “1958 yılında İzmit’te bulunmaktaydık. Babam, İzmit Tekel Başmüdürü idi. Ablam, Zeynep Dinçer İzmit Ortaokulu ikinci sınıf talebesiydi. Evlatlığımız vardı. Annem ile beraber yazlık yaptırmış olduğumuz Ulaşlı’daki eve gitmek için Üsküdar Vapuru’na bindiler. Lodostan battı filan denilse de vapurun son derece bakımsız ve ihmalkarlık nedeniyle seferden kaldırılması gerekirken işletilen bir vapura karayolunun meşakkatli olması nedeniyle tercih ederek pek çok kişi gibi ailem de binmiş oldu. Çıkan fırtınayı ben hatırlıyorum. Ben ve İzmit Lisesi talebesi abim, gitmedik. 15-20 dakika sonra İzmit’te muazzam bir kıyamet koptu. Kalabalığı gördük. Akın akın sahile koştular. Tepeden vapurun ikiye bölünüp sulara gömüldüğünü gören olmuş. Bu acı facia. Pek çok kişi gibi bizim ailemizi de yıkmıştır. Acılar zamanla küllense de bu ihmalkarlıklardan ders alınması ve tedbirsizlikten uzak olunması için her zaman için beklentideyiz” şeklinde konuştu.

“61 YAŞINDAYIM ANITI GÖRMÜYORUM”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşması yapan İZSANDER Başkanı Levent Bahadır “Tabi ki bizim için çok acı bir olaydı. 1 Mart 1958. Üzüntüyle andığımız bir an. Ateş düştüğü yeri yaktı biz hala o resimlerimizi, anılarımızı koruyoruz. Öğrenciler neden öyle gittiler, ulaşımı yok mu diye soruyorlar. O zaman ucuzdu başka şart da yoktu. Çok zor şartlarda eğitim-öğretim yapılıyordu. O insanlar maalesef hayatlarını kaybettiler. 64 yıl geçti. 1958’den sonra herkes ‘evet bu çok bir olay, çok büyük bir acı. Şehrimizin en güzel yerine anıt yapalım’ denildi. Ben 61 yaşındayım görmüyorum. Okullarımızda kendi imkanlarımızla, belediyelerin yardımlarıyla anıtlar yapıldı evet ama şehrimizde de bu olayın unutulmaması, ruhlarının şad olması için bir anıt yapılmasını rica ediyorum” dedi.

“İZMİT’İN ÇOCUKLARIYLA BATTI”

İzmit Lisesi Mezunları Derneği Başkan Yardımcısı Zeynep Nazlı Danacı, “1 Mart 1958 yılında yaşanan bu olayda bizlere bıraktıkları anıları ne kadar yaşatabildiğimizi, ne kadar ders aldığımızı, o dönem İzmit’ten Karamürsel’e kadar birlikte iç içe nasıl yaşadığımızı düşünmenizi rica ediyorum. O olayı yaşayanların ve o güne ait belgelerden anlayabileceğiniz üzere 1927 yapımı bu gemi Körfez’in tüm yolcu yükünü taşımakta ve birçok seferinde yolcu yükünün çok üzerinde insan taşımaktaydı. Gemi faciası yaşanmadan 8 ay önce Bizim Şehir Gazetesi ‘muhtemel bir facianın eşiğindeyiz’ manşetiyle yetkilileri uyarmıştı. 31 yaşındaki yorgun Üsküdar, bir de o günkü ani fırtınaya dayanamadı ve İzmit’in çocuklarıyla battı. Bu yaşanan olayları hatırlamak ve hatırlatmak gerekliliği kanısındayız. Okulumuzun bahçesinde de uzun seneler onları anmak en büyük isteğimiz. İzmit Kent Konseyi, bizim de arasında bulunduğumuz birçok İzmitli, Büyükşehir Belediyemizden İzmit Vapur İskelesi mevkiisine bir Üsküdar Vapur Anıtı’nı yapılmasını istiyoruz. 65’inci yıldönümünü o anıtın önünde tamamlamak istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

“ÜZERİMİZE DÜŞEN BİR ŞEY VARSA SÖZ VERİYORUM”

Son olarak konuşan İzmit Belediyesi Başkanvekili Çetin Sarıca, “400’e yakın İzmitli kardeşimizin acısını yitirmenin acısını halen yaşıyoruz. Belki bugün o kardeşlerimiz yaşasaydı İzmit’in çok kıymetli kademelerinde şehri yöneten ve birçok noktasında hizmet eden kardeşlerimiz olacaktı. Her yıl 1 Mart’ta bu acıyı yüreğimizde hissediyoruz. Anıt taleplerini de çok olumlu karşılıyoruz. Bir katkımız, üzerimize düşen bir şey varsa Fatma Başkanımız adına ben buradan söz veriyorum. Bu acıyı hep birlikte yaşamak da çok kıymetli. Bu elim kazada kaybettiğimiz vatandaşlarımızı minnetle, şükranla anıyorum” dedi.