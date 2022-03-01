01 Mar 2022 - 14:09- Spor G: 01 Mar 2022 - 14:11

Vali Seddar Yavuz devreye giriyor!
Vali Seddar Yavuz devreye giriyor! mask

Kocaeli amatör futbol liglerinde yaşanan olaylar özellikle son süreçte hayli artmış, başkanlar, yöneticiler, futbolcular ve taraftarlar için rekor cezalar verilmiş, bol bol kamu davaları açılmıştı. Bu can sıkan konu Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un da dikkatinden kaçmadı. Olaya el koyan Vali Yavuz, perşembe günü Kocaeli Valiliği Akçakoca Toplantı Salonu’nda amatörlerle bir araya gelecek.

6222 KONUSU GÜNDEME GELECEK

Saat 14.00’te başlayacak olan toplantıya Vali Yavuz başkanlık yapacak ve KASKF Başkanı Murat Aydın, taban birlikleri başkanları, ilgili amatör kulüp temsilcileri de toplantıda yer alacak. Vali Yavuz’un 6222 Sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile spor müsabakalarında alınacak tedbirleri toplantıya katılanlarla görüşecek.

01 Mar 2022 - 14:09 - Spor

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