Kocaelispor U-19’un rakibi Bolu

Kocaelispor Elit U-19 takımı çarşamba mesaisinde Boluspor’a konuk olacak. Bolu Karaçayır Çim Sahası’ndaki maç saat 12.00’de başlayacak. Son maçında İstanbulspor’a konuk olan ve mücadeleyi Ufuk Birdal (2), Alper Bayraktar ve Yusuf Efe Yaman’ın golleri ile 4-3 kazanan ekibimiz haftayı 33 puanla üçüncü sırada tamamlamıştı. Yeşil siyahlılar, Boluspor karşısında da kazanıp zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Öte yandan oturma izni ile ilgili evrak sorununu çözen ve lisans çıkarılan Keita da Boluspor maçında sahadaki yerini alabilecek.

Elit u-19 1. Lig PUAN DURUMU

1

Altınordu

18

12

5

1

38

17

41

2

Erzurum

18

12

4

2

46

19

40

3

KOCAELİSPOR

19

9

6

4

24

16

33

4

Denizli

18

9

5

4

27

18

32

5

Keçiören

17

9

4

4

36

23

31

6

G.Birliği

19

9

3

7

42

43

30

7

Balıkesir

18

8

5

5

26

16

29

8

Bursaspor

17

9

1

7

27

24

28

9

Ümraniye

18

7

4

7

29

30

25

10

Manisa BB

18

8

1

9

27

30

25

11

Ankaragücü

17

5

7

5

16

19

22

12

Tuzlaspor

17

6

3

8

26

29

21

13

Boluspor

16

6

3

7

24

32

21

14

Samsun

17

6

2

9

23

25

20

15

Bandırma

18

4

6

8

28

34

18

16

İstanbul

18

6

0

12

31

40

18

17

Menemen

18

4

4

10

15

25

13

18

Eyüp

17

2

5

10

16

32

11

19

Adanaspor

18

1

4

13

19

48

7



2 MART ÇARŞAMBA 12.00

BALIKESİRSPOR

TUZLASPOR



ÜMRANİYESPOR

BANDIRMASPOR



SAMSUNSPOR

KEÇİÖRENGÜCÜ



ADANASPOR

MENEMENSPOR



BOLUSPOR

KOCAELİSPOR



MANİSA FK

ERZURUMSPOR



EYÜPSPOR

DENİZLİSPOR



ANKARAGÜCÜ

GENÇLERBİRLİĞİ



ALTINORDU

BURSASPOR