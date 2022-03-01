01 Mar 2022 - 14:10- Spor G: 01 Mar 2022 - 14:12

Kocaelispor U-19’un rakibi Bolu
Kocaelispor U-19’un rakibi Bolu mask

Kocaelispor Elit U-19 takımı çarşamba mesaisinde Boluspor’a konuk olacak. Bolu Karaçayır Çim Sahası’ndaki maç saat 12.00’de başlayacak. Son maçında İstanbulspor’a konuk olan ve mücadeleyi Ufuk Birdal (2), Alper Bayraktar ve Yusuf Efe Yaman’ın golleri ile 4-3 kazanan ekibimiz haftayı 33 puanla üçüncü sırada tamamlamıştı. Yeşil siyahlılar, Boluspor karşısında da kazanıp zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Öte yandan oturma izni ile ilgili evrak sorununu çözen ve lisans çıkarılan Keita da Boluspor maçında sahadaki yerini alabilecek.

Elit u-19 1. Lig PUAN DURUMU

1

Altınordu
18
12
5
1
38
17
41
2

Erzurum
18
12
4
2
46
19
40
3

KOCAELİSPOR
19
9
6
4
24
16
33
4

Denizli
18
9
5
4
27
18
32
5

Keçiören
17
9
4
4
36
23
31
6

G.Birliği
19
9
3
7
42
43
30
7

Balıkesir
18
8
5
5
26
16
29
8

Bursaspor
17
9
1
7
27
24
28
9

Ümraniye
18
7
4
7
29
30
25
10

Manisa BB
18
8
1
9
27
30
25
11

Ankaragücü
17
5
7
5
16
19
22
12

Tuzlaspor
17
6
3
8
26
29
21
13

Boluspor
16
6
3
7
24
32
21
14

Samsun
17
6
2
9
23
25
20
15

Bandırma
18
4
6
8
28
34
18
16

İstanbul
18
6
0
12
31
40
18
17

Menemen
18
4
4
10
15
25
13
18

Eyüp
17
2
5
10
16
32
11
19

Adanaspor
18
1
4
13
19
48
7


2 MART ÇARŞAMBA 12.00

BALIKESİRSPOR
TUZLASPOR


ÜMRANİYESPOR
BANDIRMASPOR


SAMSUNSPOR
KEÇİÖRENGÜCÜ


ADANASPOR
MENEMENSPOR


BOLUSPOR
KOCAELİSPOR


MANİSA FK
ERZURUMSPOR


EYÜPSPOR
DENİZLİSPOR


ANKARAGÜCÜ
GENÇLERBİRLİĞİ


ALTINORDU
BURSASPOR

01 Mar 2022 - 14:10 - Spor

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