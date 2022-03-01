Kocaelispor U-19’un rakibi Bolu

Kocaelispor Elit U-19 takımı çarşamba mesaisinde Boluspor’a konuk olacak. Bolu Karaçayır Çim Sahası’ndaki maç saat 12.00’de başlayacak. Son maçında İstanbulspor’a konuk olan ve mücadeleyi Ufuk Birdal (2), Alper Bayraktar ve Yusuf Efe Yaman’ın golleri ile 4-3 kazanan ekibimiz haftayı 33 puanla üçüncü sırada tamamlamıştı. Yeşil siyahlılar, Boluspor karşısında da kazanıp zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Öte yandan oturma izni ile ilgili evrak sorununu çözen ve lisans çıkarılan Keita da Boluspor maçında sahadaki yerini alabilecek.
Elit u-19 1. Lig PUAN DURUMU
1
Altınordu
18
12
5
1
38
17
41
2
Erzurum
18
12
4
2
46
19
40
3
KOCAELİSPOR
19
9
6
4
24
16
33
4
Denizli
18
9
5
4
27
18
32
5
Keçiören
17
9
4
4
36
23
31
6
G.Birliği
19
9
3
7
42
43
30
7
Balıkesir
18
8
5
5
26
16
29
8
Bursaspor
17
9
1
7
27
24
28
9
Ümraniye
18
7
4
7
29
30
25
10
Manisa BB
18
8
1
9
27
30
25
11
Ankaragücü
17
5
7
5
16
19
22
12
Tuzlaspor
17
6
3
8
26
29
21
13
Boluspor
16
6
3
7
24
32
21
14
Samsun
17
6
2
9
23
25
20
15
Bandırma
18
4
6
8
28
34
18
16
İstanbul
18
6
0
12
31
40
18
17
Menemen
18
4
4
10
15
25
13
18
Eyüp
17
2
5
10
16
32
11
19
Adanaspor
18
1
4
13
19
48
7
2 MART ÇARŞAMBA 12.00
BALIKESİRSPOR
TUZLASPOR
ÜMRANİYESPOR
BANDIRMASPOR
SAMSUNSPOR
KEÇİÖRENGÜCÜ
ADANASPOR
MENEMENSPOR
BOLUSPOR
KOCAELİSPOR
MANİSA FK
ERZURUMSPOR
EYÜPSPOR
DENİZLİSPOR
ANKARAGÜCÜ
GENÇLERBİRLİĞİ
ALTINORDU
BURSASPOR
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.