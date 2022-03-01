01 Mar 2022 - 14:11- Spor G: 01 Mar 2022 - 14:12

Amatörlerde transfer tescil süresi 11 Mart’a uzatıldı

Daha önce TFF Amatör İşler Kurulu’ndan yapılan açıklamada 2021-2022 Sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi “4 Mart 2022 Cuma günü” sona ereceği belirtilmişti
Amatörlerde transfer tescil süresi 11 Mart’a uzatıldı mask

Ancak ülkemizde son günlerde oluşan yoğun hava muhalefeti nedeniyle Bölgesel Amatör Lig ile yerel amatör maçlarda çok sayıda kaydırma ve ertelemeler olduğu, bu nedenle de belirtilen liglerde sezon başında ilan edilen müsabaka bitirme tarihlerinde gecikmeler olacağı da dikkate alındı. Böylelikle 2. Transfer ve Tescil Dönemi “11 Mart 2022 Cuma günü” mesai bitimine kadar uzatıldı. Ancak FIFA’nın kuralları uyarınca, 2021-2022 futbol sezonunda amatör futbolcuların uluslararası ikinci transfer ve tescil dönemi 4 Mart’ta son bulacak.

01 Mar 2022 - 14:11 - Spor

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