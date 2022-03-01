Amatörlerde transfer tescil süresi 11 Mart’a uzatıldı

Ancak ülkemizde son günlerde oluşan yoğun hava muhalefeti nedeniyle Bölgesel Amatör Lig ile yerel amatör maçlarda çok sayıda kaydırma ve ertelemeler olduğu, bu nedenle de belirtilen liglerde sezon başında ilan edilen müsabaka bitirme tarihlerinde gecikmeler olacağı da dikkate alındı. Böylelikle 2. Transfer ve Tescil Dönemi “11 Mart 2022 Cuma günü” mesai bitimine kadar uzatıldı. Ancak FIFA’nın kuralları uyarınca, 2021-2022 futbol sezonunda amatör futbolcuların uluslararası ikinci transfer ve tescil dönemi 4 Mart’ta son bulacak.