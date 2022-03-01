Ancak ülkemizde son günlerde oluşan yoğun hava muhalefeti nedeniyle Bölgesel Amatör Lig ile yerel amatör maçlarda çok sayıda kaydırma ve ertelemeler olduğu, bu nedenle de belirtilen liglerde sezon başında ilan edilen müsabaka bitirme tarihlerinde gecikmeler olacağı da dikkate alındı. Böylelikle 2. Transfer ve Tescil Dönemi “11 Mart 2022 Cuma günü” mesai bitimine kadar uzatıldı. Ancak FIFA’nın kuralları uyarınca, 2021-2022 futbol sezonunda amatör futbolcuların uluslararası ikinci transfer ve tescil dönemi 4 Mart’ta son bulacak.
01 Mar 2022 - 14:11- Spor Güncelleme: 01 Mar 2022 - 14:12
Amatörlerde transfer tescil süresi 11 Mart’a uzatıldı
Daha önce TFF Amatör İşler Kurulu’ndan yapılan açıklamada 2021-2022 Sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi “4 Mart 2022 Cuma günü” sona ereceği belirtilmişti
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.