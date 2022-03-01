01 Mar 2022 - 14:11- Gündem G: 01 Mar 2022 - 14:14

Eski Perşembe Alanı’nda söküm, büyük oranda tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi’nin kent meydanı projesi kapsamında eski Perşembe Pazarı’nda söküm işlemleri büyük oranda tamamlandı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Eski Perşembe Alanı’nda söküm, büyük oranda tamamlandı mask

Aralık ayında kamuoyuna tanıtılan Büyükşehir Belediyesi’nin Milli İrade Meydanı’nı da kapsayan kent meydanı projesi kapsamında çalışmalara eski Perşembe Pazarı alanında başlandı. Şubat ayı itibariyle başlayan çalışmalar kapsamında altyapı işlemleri tamamlanan alanda söküm işlemlerinin büyük çoğunluğu tamamlandı. Edinilen bilgilere göre sökülen malzeme ile Kartepe Belediyesi Ataevler ve Ataşehir mahallelerinde iki kapalı pazar alanı inşa edilecek. Bu kapsamda söküm işlemlerini Kartepe Belediyesi’ne bağlı ekipler yapıyor. Söz konusu projenin ihale tarihinin ise önümüzdeki günlerde belirlenmesi bekleniyor.

 

 

 

01 Mar 2022 - 14:11 Kocaeli/ İzmit- Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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