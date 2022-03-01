Eski Perşembe Alanı’nda söküm, büyük oranda tamamlandı

Aralık ayında kamuoyuna tanıtılan Büyükşehir Belediyesi’nin Milli İrade Meydanı’nı da kapsayan kent meydanı projesi kapsamında çalışmalara eski Perşembe Pazarı alanında başlandı. Şubat ayı itibariyle başlayan çalışmalar kapsamında altyapı işlemleri tamamlanan alanda söküm işlemlerinin büyük çoğunluğu tamamlandı. Edinilen bilgilere göre sökülen malzeme ile Kartepe Belediyesi Ataevler ve Ataşehir mahallelerinde iki kapalı pazar alanı inşa edilecek. Bu kapsamda söküm işlemlerini Kartepe Belediyesi’ne bağlı ekipler yapıyor. Söz konusu projenin ihale tarihinin ise önümüzdeki günlerde belirlenmesi bekleniyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.