01 Mar 2022 - 16:21- Gündem G: 01 Mar 2022 - 16:23

Gümüşhaneliler Vakfı’nda Mali Genel Kurul yapıldı

Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı, mütevelli heyet üyelerinin katılımıyla Mali Genel Kurul toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan faaliyetlerle ilgili istişareler yapıldı
Gümüşhaneliler Vakfı’nda Mali Genel Kurul yapıldı mask

Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı, Mali Genel Kurul toplantısını vakıf binasında gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kara ve yönetimi, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, Tarihçi Yazar Volkan Şenel, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk’ün yanı sıra mütevelli heyeti üyeleri katılım sağladı.

“VAKFIMIZ HERKESE HİZMET İÇİN VAR”

Yaptığı açılış konuşmasında vakfın gerçekleştirdiği faaliyetlere değinen Kara, “Birçok alanda olduğu gibi, pandemi koşulları dolayısıyla tedavi süreçlerinde zorluk yaşayan hemşerilerimizin yanında olduk. Vakıf olarak üzerimize düşeni her zaman yapmaya gayret ediyoruz. Özellikle eğitime destek anlamında yüzlerce öğrenciye sağlanan eğitim burslarının yanı sıra, sosyal ve kültürel alanlarda birçok faaliyet gerçekleştirildik. Sadece hemşeri öğrencelerimize değil, son dönemde yaşanan afetlerde, bölgedeki mağdur öğrencilere de talepleri doğrultusunda destek sağladık.” ifadelerini kullandı.

01 Mar 2022 - 16:21 - Gündem

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