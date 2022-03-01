Vatan Partisi'nden Çelikkaya’ya ziyaret

Vatan Partisi il yönetimi, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya'yı makamında ziyaret etti. Pandemi nedeniyle Vatan Partisi bu ziyaretini, İl Başkanı Yalçın Arslan, İl Başkan Vekili Salih Vedat Olguntürk ve İl Sekreteri Sebahat Cicioğlu'ndan oluşan 3 kişilik bir heyet ile gerçekleştirdi.
“HOŞ GELDİNİZ DEDİK”
İl Başkanı Arslan, ziyaret sonrası yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Kaymakama hoş geldiniz dedik. Salgın sürecinin getirdiği olağanüstü çalışma koşulları nedeniyle ancak gerçekleşebilen ziyarette, ülke ve kent gündemine ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen bu görüşmemiz nedeniyle İzmit Kaymakamı Sayın Yusuf Ziya Çelikkaya'ya teşekkür ediyoruz.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.