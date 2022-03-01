Sabah Namazı Buluşması 44 Evler’de yapıldı

Derince İlçe Müftülüğü ve Derince Belediyesi’nin birlikte düzenledikleri sabah namazı buluşmaları ilçe genelinde sürüyor. Her hafta sonu farklı bir camide gerçekleşen sabah namazı buluşmalarının adresi bu kez Sırrıpaşa Mahallesi’nde yer alan 44 Evler Camii oldu. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün de katıldığı sabah namazı buluşmasına din görevlileri ve vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.