Derince İlçe Müftülüğü ve Derince Belediyesi’nin birlikte düzenledikleri sabah namazı buluşmaları ilçe genelinde sürüyor. Her hafta sonu farklı bir camide gerçekleşen sabah namazı buluşmalarının adresi bu kez Sırrıpaşa Mahallesi’nde yer alan 44 Evler Camii oldu. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün de katıldığı sabah namazı buluşmasına din görevlileri ve vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.
01 Mar 2022 - 16:22- Yaşam Güncelleme: 01 Mar 2022 - 16:24
Sabah Namazı Buluşması 44 Evler’de yapıldı
Derince'de pazar günleri gerçekleşen sabah namazı buluşmalarına Sırrıpaşa Mahallesi’nde bulunan 44 Evler Camii’nde devam edildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.