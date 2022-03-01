TEB’den işlem kolaylığı

İhracatın arttırılması ve ihracatçı firmaların desteklenmesi amacıyla, Küresel Ticaret Çözümleri’yle müşterilerine yol gösteren Türk Ekonomi Bankası (TEB), dış ticaret yapan müşterilerine ihracat işlemlerinde, hız ve kolaylık sağlayan İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) düzenleme hizmetini ihracat genelgesi değişikliğine uyarlayarak hizmete sunuyor.
ONLİNE İŞLEM KOLAYLIĞI
TEB Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yenidoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Küresel ticaret çözümlerimizle, müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinde, şube temasını azaltarak hız ve kolaylık sağlayan servislerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.