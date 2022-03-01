TEB’den işlem kolaylığı

İhracatın arttırılması ve ihracatçı firmaların desteklenmesi amacıyla, Küresel Ticaret Çözümleri’yle müşterilerine yol gösteren Türk Ekonomi Bankası (TEB), dış ticaret yapan müşterilerine ihracat işlemlerinde, hız ve kolaylık sağlayan İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) düzenleme hizmetini ihracat genelgesi değişikliğine uyarlayarak hizmete sunuyor.

ONLİNE İŞLEM KOLAYLIĞI

TEB Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yenidoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Küresel ticaret çözümlerimizle, müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinde, şube temasını azaltarak hız ve kolaylık sağlayan servislerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz” dedi.