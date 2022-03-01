PizzaLazza kadın gücüyle büyüyor

Hızlı servis sektörünün dinamik yerli markası PizzaLazza, aktif Franchising stratejisiyle büyümesini sürdürürken, kadın istihdamı ve kadın girişimciliği konusundaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Şu ana dek 84’e ulaşan PizzaLazza restoranlarının kadın girişimci franchise oranı yüzde 45 seviyesinde ve artmaya devam ediyor. Kadın girişimcilere franchise yatırımlarında esnek ödeme planları ve eğitim destek programları olan PizzaLazza bünyesinde kadın istihdam oranı da Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşiyor.