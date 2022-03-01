CHP Kartepe mahalle turunda

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İlçe Başkanı Nilay Merttürk öncülüğünde düzenlenen ziyaretlerin bu hafta sonundaki durağı Uzunçiftlik, Derbent ve Şirinsulhiye Mahalleleri oldu. Merttürk’e, CHP Kartepe İlçe Başkan Yardımcıları İsmail Akbal, Sibel Bakaç Arslancan, Özkan Topuz, Tamer Kösemen’in yanı sıra CHP Kartepe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Keskin ve yönetimi de eşlik etti. Sorunlarını tek tek aktaran mahalle sakinleri, bitmek bilmeyen yol çalışmalarından şikâyetçi olduklarını söyledi.

“HAYATIN GERÇEKLERİNİ KONUŞACAĞIZ”

İlk olarak Uzunçiftlik Mahallesinde vatandaşla bir araya gelen CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk, “Bizler CHP Kartepe Ailesi olarak tatil demeden, yağmur, çamur demeden sahada olacağımızı söylemiştik. Göreve geldiğimiz andan bu yana hep dedik ki; mahalle mahalle, sokak sokak halkın yaşadığı gerçek sorunları daha güçlü bir sesle Kartepe ve Kocaeli gündemine getireceğiz. Bu halkın, kadınların, gençlerin çığlıklarını duymayan kulaklara sesleneceğiz. Suni gündemlerle değil hayatın ta kendisi olarak siyasetin gündemini belirleyeceğiz. Bugünkü ziyaretimizin maksadı da bu. Sizi dinlemek, sorunlarınıza el birliğiyle çözüm üretmek. Daha yaşanılabilir Kartepe için istişare ile ilerlemek” dedi.