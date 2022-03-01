CHP Kartepe mahalle turunda

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İlçe Başkanı Nilay Merttürk öncülüğünde düzenlenen ziyaretlerin bu hafta sonundaki durağı Uzunçiftlik, Derbent ve Şirinsulhiye Mahalleleri oldu. Merttürk’e, CHP Kartepe İlçe Başkan Yardımcıları İsmail Akbal, Sibel Bakaç Arslancan, Özkan Topuz, Tamer Kösemen’in yanı sıra CHP Kartepe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Keskin ve yönetimi de eşlik etti. Sorunlarını tek tek aktaran mahalle sakinleri, bitmek bilmeyen yol çalışmalarından şikâyetçi olduklarını söyledi.
“HAYATIN GERÇEKLERİNİ KONUŞACAĞIZ”
İlk olarak Uzunçiftlik Mahallesinde vatandaşla bir araya gelen CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk, “Bizler CHP Kartepe Ailesi olarak tatil demeden, yağmur, çamur demeden sahada olacağımızı söylemiştik. Göreve geldiğimiz andan bu yana hep dedik ki; mahalle mahalle, sokak sokak halkın yaşadığı gerçek sorunları daha güçlü bir sesle Kartepe ve Kocaeli gündemine getireceğiz. Bu halkın, kadınların, gençlerin çığlıklarını duymayan kulaklara sesleneceğiz. Suni gündemlerle değil hayatın ta kendisi olarak siyasetin gündemini belirleyeceğiz. Bugünkü ziyaretimizin maksadı da bu. Sizi dinlemek, sorunlarınıza el birliğiyle çözüm üretmek. Daha yaşanılabilir Kartepe için istişare ile ilerlemek” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.