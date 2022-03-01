İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı, il ve ilçe teşkilatıyla birlikte Gölcük'te bir dizi ziyarette bulundu. İlk olarak Örcün Mahalle Muhtarı Mustafa Uyar ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Yıldız, sıkıntı ve problemleri yerinde dinledi. Yıldız ve beraberindekiler, Örcün mahalle ziyareti sonrasında Gölcük Merkez mahallesinde esnaf ziyaretinde bulunarak kentsel dönüşümle ilgili TBMM'ye soru önergesi veren Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın önergesini esnafa dağıtarak bilgilendirmelerde bulundu.
01 Mar 2022 - 16:29- Siyaset Güncelleme: 01 Mar 2022 - 16:30
İYİ Parti’den Gölcük çıkarması
İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ekibiyle birlikte Gölcük’e çıkarma yaptı. Saha çalışmasına teşkilat yöneticileri ve çok sayıda üye de eşlik etti
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.