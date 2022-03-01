İYİ Parti’den Gölcük çıkarması

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı, il ve ilçe teşkilatıyla birlikte Gölcük'te bir dizi ziyarette bulundu. İlk olarak Örcün Mahalle Muhtarı Mustafa Uyar ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Yıldız, sıkıntı ve problemleri yerinde dinledi. Yıldız ve beraberindekiler, Örcün mahalle ziyareti sonrasında Gölcük Merkez mahallesinde esnaf ziyaretinde bulunarak kentsel dönüşümle ilgili TBMM'ye soru önergesi veren Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın önergesini esnafa dağıtarak bilgilendirmelerde bulundu.