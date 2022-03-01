01 Mar 2022 - 16:29- Siyaset G: 01 Mar 2022 - 16:30

İYİ Parti İzmit, seçim güvenliği eğitimlerine başladı
İYİ Parti İzmit, seçim güvenliği eğitimlerine başladı mask

İYİ Parti İzmit İlçe teşkilatı mahalle ve STK ziyaretlerine, üye kayıtlarına tüm hızıyla devam ediyor. Olası bir baskın seçim için hazırlıklara da başlayan ilçe teşkilatı çalışmalarını hızlandırdı. İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İl Başkan Yardımcısı Emre Evren, İl Yöneticisi Abdurrahman Esin, İlçe Başkan Yardımcıları Tuğba Kahyaoğlu, Abdurrahman Akgül, Nebiye Demirtaş, Erol Derin, Umutcan Turgun, Av. Burcu Bayraktar ve İlçe Yöneticilerinin katılımları ile ilk eğitimlere başladılar. İlçe Başkanlığında 41 kişilik ekipler halinde ilk eğitimleri Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Emre Evren ve Seçim İşlerinden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Tuğba Kahyaoğlu birlikte gerçekleştirdi.

01 Mar 2022 - 16:29 - Siyaset

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