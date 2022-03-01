YRP Başiskele üye rekoru kırdı

Yeniden Refah Partisi (YRP) Başiskele İlçe Başkanlığı, ocak ayı ilçe divan toplantısını yaptı. Toplantıya YRP İl Başkanı Mehmet Aras ve MYK üyesi Miktad Ertem de katıldı. Partililerin de yoğun ilgi gösterdiği il divan toplantısında, ocak ayında en fazla üye yapan teşkilat olduğu belirlenen, Başiskele İlçe Teşkilatı’na genel merkez tarafından ödül verildi. Ödülü YRP İlçe Başkanı Tevfik Civelek, Genel Başkan Danışmanı Miktad Ertem’ in elinden aldı.