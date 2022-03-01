Fethiye Caddesi için 300 gün süre!

İzmit Belediye Meclisi Mart ayı meclis toplantı bugün İzmit BELSA Plaza 9. Katta bulunan meclis toplantı salonunda yapıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in katılmadığı meclis toplantısına İYİ Parti’li Yaşar Kardaş başkanlık yaptığı meclis toplantısında 14 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında gündem maddeleri öncesinde soru önergeleri divana sunuldu. MHP önceki meclis toplantılarında sunduğu ancak cevabını alamadığı soruları tekrarladı.

ŞANBAZ YILDIZ’IN KAÇAK YAPISI

Daha önceki meclis toplantılarında gündeme gelen İzmit Körfez Mahallesi 602 ada 25 parselde bulunan binanın normalde yeşil alan olarak gözüken bahçesine yapılan yeni ek binayı bir kez daha gündeme geldi. Mevcut binanın kapalı alan bölümümü ikiye katlayan ve İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız’a ait olduğu iddia edilen yapı ile ilgili AKP’li Meclis Üyeleri daha önce meclise soru önergesinde bulunmuştu. Kaçak yapılarla ilgili prosedürü sıralayan AKP’li Meclis Üyeleri kaçak yapı iddiasını bir kez daha gündeme getirdi. Önergede, “Şanbaz Yıldız tarafından yapılan kaçak yapı sonradan mühürlenmeliydi ve tapu müdürlüğüne bildirilmeliydi. Mühür işlemi sonrası süreç ile ilgili belediye encümeni tarafından karar alınmalı ve para cezası verilmeliydi” ifadelerini kullandı.

“İYİ PARTİLİ BAŞKANA AİT OLDUĞU İÇİN Mİ SÜREÇ HİÇE SAYILDI?”

Önergenin devamında, “Ancak belediyenin verdiği cevapta mühürlenmedi ve ceza verilmediği ifade edildi. Kaçak yapı İYİ Parti İl Başkanına ait olduğu için mi imar kanunu hiçe sayıldı. Yapı tespit tutanağı tutulmadığı için eksiklikler bilinmiyor. Bu durum ruhsata uygun mudur? Bu imalatın binaya vereceği zarar ile ilgili inceleme yapılmış mıdır?” ifadeleri kullanıldı. Önergeye kısmı cevap veren Yaşar Kardaş, “Yapı kontrol müdürlüğündeki iskanı bizim dönemimizde aldı. Altında ki iş yeri geçen hafta içinde evrakları tamamladı. Diğer kısımları yazılı olarak ileteceğiz” ifadelerini kullandı.

SAAT KULESİ MİNYATÜRLERİ NE OLACAK?

MHP Grubu adına İlker Kazan ve Engin Duymaz adına hazırlanan önergelerin birinde Saat Kulesi altında bulunan minyatürler soruldu. Geçtiğimiz yıl şubat ayında da gündeme gelen minyatürlerle ilgili Başkan Hürriyet, çalışmalarının olduğunu söylemişti. MHP grubu 1 yıl geçmesine rağmen neden çalışma yapılmadığını sordu. Bir başka önergede ise askere gidecek ve durumu olmayan gençler için yardım yapılması teklifi tekrarlandı.

ARAÇ İHALELERİNİ SORDU

MHP Tarafından sunulan bir başka önergede araç kiralama hizmeti soruldu. Pazarlık hizmeti usulü yapılan ihalelerin neden İstanbullu firmalara gidildiği soruldu. Önergede, “Pazarlık usulü ile ilk ihalenin verildiği firma ile üçüncü ihalenin verildiği firma aynı firmadır. İkinci firma ise değişiktir. Dördüncü ve beşinci firmalarda aynıdır. Belediyemiz beş ihale kapsamında da aynı araçları mı kullanmıştır? İkinci ve beşinci ihaleyi alan İstanbullu firmalar araçları değiştirmiş midir? Pazarlık usulü ile bugüne kadar yapılan ihalelere toplam kaç lira ödenmiştir?” soruları soruldu

BELEDİYEYE KAÇ PERSONEL ALINDI?

MHP’nin başka bir önergesinde, “Geçenlerde gerçekleşen CHP Kocaeli İl Örgütünün danışma kurulu toplantısında Yapılan bir konuşmada Belediye ‘ye 420 adet personel alındığı basında yer bulmuştur” ifadeleri kullanılarak toplam kaç personelin işe alındığı soruldu. Bir başka ihale sorusunda ise atık ihalelerinin durumu soruldu. Bir diğer önergede ise 1 Mart Üsküdar Vapur Faciası nedeni bir anıt yapılması talep edildi. MHP’nin başka bir önergesinde ise belediyeden ihale alan PNR basım firmasının kime ait olduğu soruldu. Yazılan önergelerin büyük bir kısmı ilgili müdürlükler tarafından yazılı olarak cevap verilecek.

YABANCI TABELALAR

MHP’nin bir başkan önergesinde ise İzmit’te yaygınlaşan yabancı tabelalar soruldu. Tabelaların Türkçe olması gerektiğini savunan MHP’liler ruhsat kurallarına eklenmesini istedi. Önergeye cevap veren Yaşar Kardeş, “Küresel kapitalizmin ülkemize getirdiği büyük markaların isimleri ne olacak” diye sordu. Önergeye hak verdiğini ifade eden Kardeş, “Mc Donalds’ın ismi ne olacak” dedi.

“300 GÜN SÜREMİZ VAR”

Fethiye caddesinde ki çalışmalar ne durumda ne zaman biter? Muharrem Tutuş aynı zamanda Turan Güneş caddesinin son durumunu sordu? Soruya cevap veren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, “1050 metre kanalizasyon 1050 metre su hattı yapıldı. Abone bağlantıları devam ediyor. Altyapı çalışmaları bittikten sonra SEDAŞ bölgeye girip elektrik hatlarını yenileyecek. SEDAŞ bir ay süre ile bu işlemleri yapacak. Daha sonra kaplama işlemlerine geçeceğiz. Elektrik hatlarında tahribatlar oluştu. 2-3 günlük bir işi var. İş bitimi Ağustos ayının sonunda. Toplamda 300 gün süremiz var” dedi.

“SEDAŞ’A BAĞLIYIZ İŞİ BİTİRMEK İÇİN”

Turan Güneş Caddesi ile ilgili konuşan Güreşen, “de Yeşilova’da ana şebeke hattı çalışmamız tamamladı. 4 Bin 50o orta, 3 Bin 500 alçak gerilimli hat yaptık. Abone çalışmalarımız devam ediyor. 1 hafta 10 gün işimiz kaldı. SEDAŞ konkordato ilan etti. Bu işlemeler bittikten sonra Yeşilova Cami’nin arka tarafında trafo imalatı yaptılar ama bahsettiğim konulardan dolayı ilerleyemiyorlar. Şu an SEDAŞ’a bağlıyız işi bitirmek için. Dün itibariyle üstyapıda kaldırıma başlayacağız. 20 gün sonra başlayacaktık ama SEDAŞ’ı bekliyoruz. SEDAŞ’TAN dolayı 10 günde daha sarkabilir SEDAŞ’tan sonra kaldırıma daha sonra asfalta başlayacağız. 3 ay sonra Turan Güneş Caddesi’ndeki işimiz tamamen biter. SEDAŞ’tan bilgi gelmediği için net bir tarih veremiyorum” dedi.

MADDELER KOMİSYONDA

Mecliste yer alan gündem maddeleri arasında en önemli madde Mali Hizmetler Müdürlüğünden meclise gönderilen kredi çekme talebi oldu. 2021 yılında işçi tazminatları için 4 milyon lira kredi talebinde bulunan ve başkana yetki verilen belediyede 2022 yılı için ise 10 milyon lira kredi için yetki verilmesi istedi. Madde oy birliği ile komisyona gönderildi. İzmit Belediyesi meclis toplantısında gündemde yer alan SEKA’lılar Derneği ile ortak proje yapılması, 24 ay süreyle araç kiralanması taleplerinin komisyonlara gönderildi.