Belediye Derincespor o istatistikte Türkiye’nin en iyisi!

Belediye Derincespor bu günlerde farklı bir gurur yaşıyor, yaşatıyor. Sarı lacivertliler tüm profesyonel liglerin en az gol yiyen takımı olurken, sezon öncesinde Keçiörengücü’nden kiralık olarak transfer edilen kaleci Taha Ayan da ülkenin en az gol yiyen kalecisi olarak dikkat çekiyor.

MURAT PARLAK VE SONRASI

3. Lig 3. Grup’ta Play-Off mücadelesi veren Belediye Derincespor, 24 maç sonunda topladığı 38 puanla yedinci sırada yer alıyor. Ekibimiz bu 24 maçta yediği 14 golle de sadece grubunun değil, tüm profesyonel liglerin en az gol yiyen takımı olarak dikkat çekiyor. Murat Parlak’ın teknik direktörlüğünde, ekibinin de antrenmanlaraki inanılmaz özverisi sonrası müthiş bir takım savunması yapan, koşu temposu ve oyun gücü ile kalesinde neredeyse pozisyona bile izin vermeyen takımın birinci kalecisi Taha Ayan da ülkenin en az gol yiyen kalecisi olarak öne çıkıyor.

HER BÖLGEDE KUVVETLİLER

Taha, Okan ve Volkan Mert'i en iyi şekilde çalıştıran Kaleci Antrenörü Nuri İlker Kıldır’ın perde arkasındaki kahramanlardan birisi olduğu takımda Kaptan Efe Karaoğlu, Berkay Çakır, İlker Cihan, Tayfun Kırca, Muhammed Fatih Yıldırım, Kemal Kazan ve Bahtiyar Yıldırım, Derince ekibinin savunmasındaki isimler. Onların ve merkezin sağlam kalması, kanatların rakiplerine endişe yaratması ve ofans hattının ilk presi başlatarak rakiplerini bozması bugünkü büyük başarının anahtarları arasında yer alıyor. Taha’ya ve tüm takıma nazar değmesin diyor, başarılarının devamını diliyoruz.

TÜRKİYE’NİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMLARI

1. Belediye Derincespor: 24 maç 14 gol (3. Lig 3. Grup)

2. Kırıkkale Büyük Anadolu: 24 maç 15 gol (3. Lig 3. Grup)

3. İçel İdmanyurdu: 24 maç 16 gol (3. Lig 3. Grup)

4. Artvin Hopaspor: 24 maç 17 gol (3. Lig 1. Grup)

5. Arnavutköy Belediye: 24 maç 17 gol (3. Lig 1. Grup)

6. Sakaryaspor: 27 maç 17 gol (2. Lig Kırmızı Grup)

7. Batman Petrolspor: 24 maç 18 gol (3. Lig 1. Grup)

8. Erbaaspor: 24 maç 18 gol (3. Lig 1. Grup)

9. Nevşehir Belediyespor: 24 maç 17 gol (3. Lig 1. Grup)

10. Pendikspor: 23 maç 18 gol (2. Lig Beyaz Grup)

11. Düzcespor: 24 maç 19 gol (3. Lig 2. Grup)

12. Fatsa Belediye: 24 maç 19 gol (3. Lig 1. Grup)

13. Ankaragücü: 26 maç 19 gol (1. Lig)

14. Hekimoğlu Trabzon: 27 maç 19 gol (2. Lig Kırmızı Grup)

15. Trabzonspor: 27 maç 20 gol (Süper Lig)