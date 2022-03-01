Sanat, hayatın tam içinde hem de Ofis'te

Kandemir Sigortanın sahibi Ercan Kandemir’in sanata ev sahipliği yaptığı proje Ofiste Sanat, 2010 yılından itibaren görsel sanatlar alanında birbirinden değerli sanatçıların eserleriyle sanatseverleri buluşturmaya devam ediyor. Bu projenin Sanat Danışmanlığını, Nalan Kumlalı Atahan yürütüyor. Ofiste sanatın hedefi; sanatı hayatın içerisine taşıma çabası, aynı zamanda günlük hayat mücadelesi içinde sergileri izlemek için vakit ayıramayan sanatseverleri alışılmışın dışında bir ortamda buluşturmaktır. Sanat eserleri, ofis ortamında sergileniyor. Bu nedenle projenin adı; “Ofis’te Sanat’’. “Ofis’te Sanat’ Sergileri sanat galerileri gibi herkesin gezebileceği bir mekan olma özelliği taşıyor. “Ofis’te Sanat 50’’ 28 Şubat-31 Mart 2022 tarihleri arasında Elif Dur’un LİLİTH’İN ÇAĞRISI fotoğraf sergisi İzmit’li Sanatseverler ile buluşuyor.

Elif Dur, 1978 yılında İstanbul’da doğdu. FMV. Işık Lisesi ve İ.Ü. Eczacılık Fakültesinden mezun olduktan sonra medikal ajanslarda editörlük, çevirmenlik ve medikal danışmanlık yaptı. Ofis içinde çalışmayı bırakıp freelance olarak hayatına devam ettiği dönemde meditasyon ve farkındalık çalışmalarına başladı. Her zaman sorduğu “Ben kimim?” sualinin peşinden çeşitli atölyelere ve eğitimlere katıldı.

İsveç’te“Zen Coaching” eğitimini tamamladı. Bu eğitimin şifa ve farkındalığa dair kafasındaki sorulara yanıt vermesiyle birlikte, bireysel zen danışmanlık seansları vermeye ve şifa çemberleri düzenlemeye başladı.

Kendini daha farkında ve daha yaratıcı yaşama yolunda sürekli gelişime adayan Elif’in bu yoldaki dönüm noktaları arasında Carl Gustav Jung üzerine katıldığı bir seminerinde tanıştığı Joseph Campbell ve Kahramanın yolculuğu kavramı da yer alıyor. “Kişisel mitoloji” ile yaşamanın ne olduğunu merak edip, bu yolda ilerlerken “gündelik sihrin” peşinde yakaladığı kareleri yurt içinde ve yurt dışında bireysel fotoğraf sergilerinde paylaşma imkanı buldu. Yaşamın esasının andan yaratmada gizli olduğunu düşünen sanatçı yaratıcılığın farklı dallarının birbirini beslediğine inanmakta ve şiir, resim ve müzik gibi farklı form ve mecralarda üretim yapmaktadır. Bir süredir doğada yaşamakta ve şamanik şifa ve zen seanslarına doğada seremoniler yaparak devam etmektedir. Üçüncü bireysel sergisinde sizi Lilith'in çağrısıyla geliyor.

Lilith’in Çağrısı, önceki sergilerin tema ve parçalarına da konu olan “bir ev ve kozmik bir aidiyet arayışının” hikayeleri ertesinde, Elif’in adımlarının biraz yavaşladığı, konumundan biraz daha emin olduğu bir ana denk geliyor. Vardığı bu yeni yer ve zihin halinde, O’nun meraklı gözü daha derin ve çok daha meditatif sayılabilecek keşiflerin aracılığını üstleniyor. Daha önce Alice[i] olarak sürdürdüğü yolculuğun ve evrenle süregiden yaratıcı iletişimlerinin bu evresi, doğanın ve onun sahip olduğu bilgeliğin tam ortasında; onun hem fiziksel hem de başka türdeki anlamlarının huzurunda gerçekleşiyor. Burada Elif, dişil enerji ve doğa ile kurulabilecek çok daha derin bağların sembolü, oyunbaz ve özgürlüğüne düşkün bir arketip olan Lilith’in kimliğine bürünüp; bize bu özel tanrıçanın mirasını ve mesajını hatırlatıyor. Bu kimlikle çektiği fotoğraflar da tıpkı Lilith’in hikayelerindeki gibi, alışılmış yaşam kalıpları ve kültürel ikilikler ötesinde başka türde varoluşların ihtimallerini barındırırken; hem bu dünyada farklı şekillerde yer tutabilmenin, hem de belki de zaten bu dünyada bulunan ve hiç kovulmadığımız başka türde bir cennete yakınlaşmanın olası yollarını öneriyor.

Her bir karede ipuçları beliren bu yol ise, sonucundan öte kendi niyeti ile değerli olan ve Elif’in üretimlerinde merkeze oturan “Seremoni” kavramı etrafında şekilleniyor. Bu manada, sergilenen işlerin hepsi doğadaki temel elementler ile gerçekleştirilen bir takım özel seremonilerin kayıtlarını oluştururken; fotoğraf çekme eylemi de seremoninin bizzat kendisi, yani kendi niyetinin bir nevi kutlaması haline geliyor. Buradaki niyet de gene yukarıda bahsedildiği gibi, dünyada başka türde varoluş hallerini deneyimlemek; bunu yaparken yeryüzü ve kendi ruhunun ritmini eşlemektir.

Elif, ya da büründüğü Lilith, gene gerçek ve büyülü olan arasında gezinirken, Doğa da bu çağrı ve niyete karşılık veriyor; bonkörce en gizemli, derin ve büyüleyici hallerini sunuyor. Elif’in on seneye yaklaşan fotoğraf yolculuğundaki çoğu parça gibi, bu haller çoğu zaman alışılmış bağlam, ölçek ve imgelerin dışına taşan; izleyicinin merak ve hayal gücünü davet eden soyut kompozisyonlardan oluşuyor. Buna rağmen özlerinde yer alan ve seremonilerle kendi hallerinin ötesine evrilen temel elementleri fark etmek mümkün olabiliyor: Su yansımaları arasında gizlenmiş, başka dünyalara açılan kapılar; ateşin içinde beliren ve fısıldayan arketiptik figürler; donukluk ve hareketin sürekli yer değiştirdiği hava ve toprak…

Ancak en sonunda, her bir kare ve seremoni, ortaya çıkardıklarının ötesinde, arkalarında yatan sade niyet ve olasılığı temsil ediyor. Bu dünyada başka varoluş şanslarının bulunduğu; bu dünyanın belki de başka bir türde, Lilith’in zaten bulduğu, yasak elmayı hiç ısırmadığı ve hatta elmadan haberdar bile olmadığı ve de hiç kovulmadığı bir cennetin kendisi olduğu ihtimali. Bu Lilith’in çağrısıydı; şimdi onu bizlere duyuran Elif’in de çağrısı.

[i] Lewis Caroll, Alice’s Adventures in Wonderland (1865)