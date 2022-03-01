Süper Play-Off’a Tayfun – Çınarlı maçı ile başlıyoruz

Büyük bir çekişmeye sahne olması beklenen Süper Amatör Play-Off Ligi’nde ilk maç cumartesi günü oynanacak. Gebze Alaettin Kurt Stadı’ndaki mücadelede Tayfunspor’un rakibi Çınarlıspor olacak ve maç 18.45’te başlayacak.

BİRİSİ 15.00’TE DİĞERİ 19.15’TE

Pazar günü ise 2 maç oynanacak. Köseköy Ateşspor, Derincespor’u Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda ağırlayacak, zorlu maç 19.15’te başlayacak. Sırrıpaşa Futbol Kulübü ise Derince Stadı’nda Harbişspor’u konuk edecek ve bu maç saat 15.00’te başlayacak. Statüye göre 6 takımlı grupta ilk 2 sıradaki takımlar doğrudan BAL’a yükselecek, 3 ve 4. sıradaki takımlar ise baraj maçı oynacak.

HAFTA ARASINDA 2. HAFTA HEYECANI OLACAK

Ligin ikinci maçları ise çarşamba ve perşembe akşamı oynanacak. 9 Mart Çarşamba 2 maç var. Harbiş ile Tayfunspor, Kavaklı Stadı’nda bir araya gelecek ve maç saat 19.15’te başlayacak. 19.00’da ise Çınarlıspor’un Derince Stadı’ndaki rakibi Köseköy Ateş olacak. 10 Mart Perşembe günü ise gruptaki ilk Derince derbisinin heyecanı yaşanacak ve Derincespor ile Sırrıpaşa Futbol Kulübü 3 puan mücadelesi verecek.

SÜPER PLAY-OFF İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI

5 MART CUMARTESİ

18.45: Tayfunspor – Çınarlıspor (Gebze Alaettin Kurt)

6 MART PAZAR

15.00: Sırrıpaşa - Harb-İş (Derince Suni Çim)

19.15: Köseköy Ateş – Derincespor (Mehmet Ali Kağıtçı)

SÜPER PLAY-OFF 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI

9 MART ÇARŞAMBA

19.00: Çınarlıspor - Köseköy Ateş (Derince Stadı)

19.15: Harb-İş – Tayfunspor (Gölcük Kavaklı)

10 MART PERŞEMBE

19.00: Derincespor - Sırrıpaşa (Derince Stadı)