Süper Play-Off’a Tayfun – Çınarlı maçı ile başlıyoruz

Büyük bir çekişmeye sahne olması beklenen Süper Amatör Play-Off Ligi’nde ilk maç cumartesi günü oynanacak. Gebze Alaettin Kurt Stadı’ndaki mücadelede Tayfunspor’un rakibi Çınarlıspor olacak ve maç 18.45’te başlayacak.
BİRİSİ 15.00’TE DİĞERİ 19.15’TE
Pazar günü ise 2 maç oynanacak. Köseköy Ateşspor, Derincespor’u Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda ağırlayacak, zorlu maç 19.15’te başlayacak. Sırrıpaşa Futbol Kulübü ise Derince Stadı’nda Harbişspor’u konuk edecek ve bu maç saat 15.00’te başlayacak. Statüye göre 6 takımlı grupta ilk 2 sıradaki takımlar doğrudan BAL’a yükselecek, 3 ve 4. sıradaki takımlar ise baraj maçı oynacak.
HAFTA ARASINDA 2. HAFTA HEYECANI OLACAK
Ligin ikinci maçları ise çarşamba ve perşembe akşamı oynanacak. 9 Mart Çarşamba 2 maç var. Harbiş ile Tayfunspor, Kavaklı Stadı’nda bir araya gelecek ve maç saat 19.15’te başlayacak. 19.00’da ise Çınarlıspor’un Derince Stadı’ndaki rakibi Köseköy Ateş olacak. 10 Mart Perşembe günü ise gruptaki ilk Derince derbisinin heyecanı yaşanacak ve Derincespor ile Sırrıpaşa Futbol Kulübü 3 puan mücadelesi verecek.
SÜPER PLAY-OFF İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI
5 MART CUMARTESİ
18.45: Tayfunspor – Çınarlıspor (Gebze Alaettin Kurt)
6 MART PAZAR
15.00: Sırrıpaşa - Harb-İş (Derince Suni Çim)
19.15: Köseköy Ateş – Derincespor (Mehmet Ali Kağıtçı)
SÜPER PLAY-OFF 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI
9 MART ÇARŞAMBA
19.00: Çınarlıspor - Köseköy Ateş (Derince Stadı)
19.15: Harb-İş – Tayfunspor (Gölcük Kavaklı)
10 MART PERŞEMBE
19.00: Derincespor - Sırrıpaşa (Derince Stadı)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.