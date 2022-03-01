01 Mar 2022 - 22:14- Gündem G: 01 Mar 2022 - 22:17

Bakan Koca’dan risk grubuna uyarı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 203 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşanırken, Bakan Koca "Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız" dedi.
Bakan Koca’dan risk grubuna uyarı mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 1 Mart Salı günününe ait verilere göre, 403 bin 117 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 60 BİNİN ALTINDA

Güncel verilere göre, 59 bin 885 yeni vaka tespit edilirken 203 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son bir günde 71 bin 545 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN RİSK GRUBUNA UYARI

Güncel corona virüsü verileriyle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız” dedi.

01 Mar 2022 - 22:14 - Gündem

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