Bakan Koca’dan risk grubuna uyarı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 1 Mart Salı günününe ait verilere göre, 403 bin 117 test yapıldı.
YENİ VAKA SAYISI 60 BİNİN ALTINDA
Güncel verilere göre, 59 bin 885 yeni vaka tespit edilirken 203 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son bir günde 71 bin 545 kişi sağlığına kavuştu.
BAKAN KOCA’DAN RİSK GRUBUNA UYARI
Güncel corona virüsü verileriyle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.