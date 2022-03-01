Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dereye uçtu: 1 yaralı

Kaza, Başiskele ilçesine bağlı Sepetlipınar Mahallesi D-130 karayolu Gölcük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.H. yönetimindeki 34 NB 5495 plakalı Hyundai marka otomobil, kendisiyle aynı istikamette giden S.R. hakimiyetindeki 41 NR 597 plakalı Toyota marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Hyundai marka otomobil, R.H.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle dereye uçtu. Çevrede durumu gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. R.H., çevredeki vatandaşların yardımı ile otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan R.H., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza, Başiskele ilçesine bağlı Sepetlipınar Mahallesi D-130 karayolu Gölcük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.H. yönetimindeki 34 NB 5495 plakalı Hyundai marka otomobil, kendisiyle aynı istikamette giden S.R. hakimiyetindeki 41 NR 597 plakalı Toyota marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Hyundai marka otomobil, R.H.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle dereye uçtu. Çevrede durumu gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. R.H., çevredeki vatandaşların yardımı ile otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan R.H., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.