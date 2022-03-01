01 Mar 2022 - 22:25- Ekonomi G: 01 Mar 2022 - 22:28

Akaryakıta bir zam daha

EPGİS'in açıklamasına göre, LPG otogazın litre fiyatına 61 kuruş zam geldi.
Akaryakıta bir zam daha mask

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medya hesabından akaryakıt ürününe  zam geldiğini duyurdu. EPGİS’in açıklamasına göre, bu geceden itibaren geçerli olacak şekilde LPG otogazın litre fiyatına 61 kuruş zam geldi. Açıklamada “Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denilmişti.

33 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ

EPGİS, LPG otogazın litre fiyatına 33 kuruş zam geldiğini açıklamıştı. Pompa satış fiyatlarına yansıyan zam, bugünden itibaren geçerli olmaya başladı.
# Zam

01 Mar 2022 - 22:25 - Ekonomi

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