01 Mar 2022 - 23:28- Gündem G: 01 Mar 2022 - 23:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çiçek takdim eden Büyükşehir çalışanı FETÖ’den gözaltında!

AKP eski İl Gençlik Kolları Yöneticisi Yuşa Erten’in gözaltına alındığı FETÖ/PDY soruşturmasında itirafçı olduğu iddiasının ardından, devam eden soruşturma kapsamında Kocaeli Üniversitesi eski Öğrenci Konseyi Başkanı, Büyükşehir çalışanı Metin Geldeş’in de aynı suçtan gözaltına alındığı iddia edildi.  Geldeş’in itirafçı olmak için başvuru da bulunduğu, belediyedeki işine son verildiği de öne sürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çiçek takdim eden Büyükşehir çalışanı FETÖ’den gözaltında! mask

AKP eski İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman’ın 2018 yılında yönetim listesinde yer alan ve il başkanlığı fotoğrafçısı olarak da bir dönem görev yapan Yuşa Erten, FETÖ suçlamasıyla geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmış, Erten’in etkin pişmanlık yasası kapsamında itirafçı olmak için başvuruda bulunduğu öne sürülmüştü. Bir diğer yandan Erten, İSU’nun müteahhit kadrosundan Alo 185’te işe başladığı, olay sonrası ise iş akdi fesh edildiği de iddia edilmişti.

BÜYÜKŞEHİR’DE GÖREV YAPIYORDU

Erten’in ardından devam eden soruşturma kapsamında, 2016 yılında Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı görevinde bulunan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 2017-2018 Akademik Yıl Açılış Töreni’nde Türkiye Öğrenci Konseyi adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çiçek takdim eden Metin Geldeş’in, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçtiğimiz gün gözaltına alındığı, Geldeş’in Yuşa Erten gibi etkin pişmanlık yasası kapsamında itirafçı olmak için başvuruda bulunduğu öne sürüldü. Geldeş’in Büyükşehir Belediyesi Kılavuz Akademik Üniversite sorumlusu olduğu, soruşturma kapsamında ise iş akdinin fesh edildiği de iddia edildi.

 

01 Mar 2022 - 23:28 Kocaeli- Gündem

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