01 Mar 2022 - 23:31- Asayiş G: 01 Mar 2022 - 23:33

Ahşap daire alev alev yandı

Kartepe Derbent Mahallesinde bulunan 3 katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken evde maddi hasar meydana geldi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Ahşap daire alev alev yandı mask
Haber albümü için resme tıklayın

Alınan bilgiye göre Kartepe Derbent Mahallesi Serin Sokak ve Kaf Dağı Sokağın kesiştiği bölgede bulunan bir evin ahşap olan 3.katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına aldı. Yanan daire kullanılamaz hale gelirken polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

01 Mar 2022 - 23:31 Kocaeli/ Kartepe- Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.688.980 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sanayi Mahallesi’nde büyük yangın! mask
Sanayi Mahallesi’nde büyük yangın!
Ahmet Serim'in damadı kazada hayatını kaybetti mask
Ahmet Serim'in damadı kazada hayatını kaybetti
İki gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu mask
İki gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu
19 yaşındaki genç bıçaklandı mask
19 yaşındaki genç bıçaklandı
Vakaya giden ambulans virajı alamayınca yan yattı mask
Vakaya giden ambulans virajı alamayınca yan yattı
Kitaplıktaki tabanca düşünce karnından yaraladı! mask
Kitaplıktaki tabanca düşünce karnından yaraladı!
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL