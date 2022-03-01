Ahşap daire alev alev yandı

Alınan bilgiye göre Kartepe Derbent Mahallesi Serin Sokak ve Kaf Dağı Sokağın kesiştiği bölgede bulunan bir evin ahşap olan 3.katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına aldı. Yanan daire kullanılamaz hale gelirken polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.