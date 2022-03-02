Emre’nin Türk bayrağı talebini Başkan Büyükakın yerine getirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kartepe ilçesi Avluburun (Havluburun) Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan özel gereksinimli genç Emre Dolaner’in, mahallesine Türk bayrağı dikilmesi hayalini gerçeğe dönüştürdü. Askerliğe elverişli olmadığı için vatani görevini yerine getiremeyen ve çocukluğundan beri bayrak sevgisiyle büyüyen 24 yaşındaki özel gereksinimli birey Emre Dolaner’in, köyünde Türk bayrağının dalgalanması hayali böylece gerçek oldu.

BAYRAK GÖNDERE ÇEKİLDİ

Türk bayrağı tutkusuyla birlikte başka ülkelerin bayraklarını biriktiren Dolaner’in, mahalle meydanına Türk bayrağı dikilmesi yönünde talebi, Avluburun Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Akyol aracılığı ile Başkan Büyükakın’a iletildi. En yakın zamanda Emre Dolaner’in talebini yerine getireceği sözünü veren Başkan Büyükakın, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na gereğinin yapılması konusunda talimat verdi. Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı A Takımı ekiplerince gerçekleştirilen keşif sonucunda, bayrak direğinin Avluburun meydanındaki Gönüllü İtfaiye Müfreze binasının olduğu yere dikilmesi kararlaştırıldı. Ekipler, kısa sürede bayrak direğinin montajını belirlenen alanda gerçekleştirdi.

DUYGULU ANLAR YAŞANDI

Bayrak talebinde bulunan Emre Dolaner, muhtar Akyol, vatandaşlar ve A Takımı ekiplerinin katıldığı sade bir törenle, 8 metre yüksekliğinde direğe Türk bayrağı çekildi. Bayrağın göndere çekilmesi sırasında, Dolaner’in İstiklal Marşı’nı okuması, vatandaşlara duygulu anlar yaşattı.

“HAYALİM GERÇEK OLDU”

Emre Dolaner, köyünde Ay-Yıldızlı Türk bayrağının dalgalanmasını hep hayal ettiğini belirterek, “Şimdi hayalim gerçek oldu. Bu hayalimin gerçekleşmesinde emeği geçen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a, muhtarımıza ve belediye ekiplerine teşekkür ediyorum. Bizdeki bu vatan ve bayrak sevgisi oldukça, Ay-Yıldızlı bayrağımız hiçbir zaman yere inmez" diye konuştu. Avluburun Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Akyol ise Türk bayrağının mahallesinde dalgalanmasından duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.