Fatih Topal: Kimi görürlerse saldırdılar!

BAL 7. Bölge 2. Grup’ta mücadele eden Kartepe Arslanbey Gençlerbirliği’nde Başkan Fatih Topal, 2-1 kaybedilen Cevizli Anadoluspor maçının ardından konuştu. Topal, ilk maçta dönemin başkanı Bülent Sarı ve yönetiminin Cevizli Anadolu Kulübü’nü camialarına yakışır bir şekilde ağırlamalarına rağmen deplasmandaki maçta başından sonuna kadar saldırılara maruz kaldıklarını belirtti.

HOCALARIMIZ KAVGANIN İÇİNDE KALDI

Fatih Topal konu ile ilgili açıklamasında şu şekilde konuştu: Cevizli Anadolu karşısında futbolcularımız gerçekten iyi mücadele verdiler. Yediğimiz ikinci golde üç rakip futbolcu açık şekilde ofsayttaydı. Rakibin yedek kulübesinden sürekli hakemi etkilemeye çalıştıklarını gördük. Bir faulden sonra “Dikkat etsene” diyen futbolcumuza saldırıldı. Ekin Tokoğlu hocamız ve teknik heyetimiz kavganın içinde kaldı, onlara da saldırıldı.

EMNİYET DE HİÇ YARDIM ETMEDİ

Futbolcumuz Bahattin mükemmel bir performans gösterdi ama maçın içindeki olaylardan görülemedi. Maç öncesinde bizi kimse ne karşıladı ne de hoş geldiniz dedi. Biz arkadaşlarla, misafir seyirci tribüne geçelim dedik. Emniyet güçleri “Gerek yok… Orayı açamayız” dediler. Devamında maç boyunca sürekli çirkeflik seviyesizliğinde, küfürlü saldırılara maruz kaldık.

DESTEK İSTİYORUZ

Taraftarlar arasında kalan Arslanbeyliler de saldırıdan nasiplerini aldı. Yaşadığımız bu olaylardan, futbolcularımızın sahada ortaya koyduğu mücadele ve gayretin heba olmasından ötürü üzgünüz. Kocaeli milletvekillerimizden de bu konuda destek bekliyoruz ve yaşadıklarımızın Türkiye Futbol Federasyonu’na iletilmesini istiyoruz.