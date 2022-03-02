Fatih Topal: Kimi görürlerse saldırdılar!

BAL 7. Bölge 2. Grup’ta mücadele eden Kartepe Arslanbey Gençlerbirliği’nde Başkan Fatih Topal, 2-1 kaybedilen Cevizli Anadoluspor maçının ardından konuştu. Topal, ilk maçta dönemin başkanı Bülent Sarı ve yönetiminin Cevizli Anadolu Kulübü’nü camialarına yakışır bir şekilde ağırlamalarına rağmen deplasmandaki maçta başından sonuna kadar saldırılara maruz kaldıklarını belirtti.
HOCALARIMIZ KAVGANIN İÇİNDE KALDI
Fatih Topal konu ile ilgili açıklamasında şu şekilde konuştu: Cevizli Anadolu karşısında futbolcularımız gerçekten iyi mücadele verdiler. Yediğimiz ikinci golde üç rakip futbolcu açık şekilde ofsayttaydı. Rakibin yedek kulübesinden sürekli hakemi etkilemeye çalıştıklarını gördük. Bir faulden sonra “Dikkat etsene” diyen futbolcumuza saldırıldı. Ekin Tokoğlu hocamız ve teknik heyetimiz kavganın içinde kaldı, onlara da saldırıldı.
EMNİYET DE HİÇ YARDIM ETMEDİ
Futbolcumuz Bahattin mükemmel bir performans gösterdi ama maçın içindeki olaylardan görülemedi. Maç öncesinde bizi kimse ne karşıladı ne de hoş geldiniz dedi. Biz arkadaşlarla, misafir seyirci tribüne geçelim dedik. Emniyet güçleri “Gerek yok… Orayı açamayız” dediler. Devamında maç boyunca sürekli çirkeflik seviyesizliğinde, küfürlü saldırılara maruz kaldık.
DESTEK İSTİYORUZ
Taraftarlar arasında kalan Arslanbeyliler de saldırıdan nasiplerini aldı. Yaşadığımız bu olaylardan, futbolcularımızın sahada ortaya koyduğu mücadele ve gayretin heba olmasından ötürü üzgünüz. Kocaeli milletvekillerimizden de bu konuda destek bekliyoruz ve yaşadıklarımızın Türkiye Futbol Federasyonu’na iletilmesini istiyoruz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.