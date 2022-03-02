Belediye Derincespor Play-Off istiyor!

Son maçında Karabükspor’u sahasında 5-1 mağlup eden Belediye Derincespor’da hedef zorlu Ordu deplasmanından da 3 puanla dönmek. Derince Belediyesi Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, Kulüp Başkanı Ahmet Güntepe ve yönetim kurulu üyeleri bu akşam bir araya geldi ve Play-Off’a kenetlendiklerini belirtir bir açıklama yayınladı.

ORDU DEPLASMANINI YÖNETİM KARŞILAYACAK

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: Derince Belediyesi Başkan Yardımcımız Sayın Kemal Bayraktar, Kulüp Başkanımız Ahmet Güntepe ve yönetim kurulu üyelerimiz olarak Refiye Restoran’da bir araya geldik. Kulübümüzün bu sezon içindeki hedefleri ve planları doğrultusunda fikir alışverişinde bulunduk. 38 puanla yedinci sırada yer alan takımımızın sezon sonunda Play-Off oynayacağına olan inancımızın tam olduğunu belirtmek ve Belediye Derincespor Kulübü olarak Play-Off’a kenetlendiğimizin bilinmesini ifade etmek isteriz. Cuma günü deplasmanda oynayacağımız Orduspor 1967 maçının masraflarını da yönetim kurulu olarak karşılıyor, teknik ekip ve futbolcularımıza başarılar diliyoruz.