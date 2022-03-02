02 Mar 2022 - 10:24- Spor G: 02 Mar 2022 - 10:25

Yahya Kaptan Koleji ilk maçını kazandı “49-38”
Yahya Kaptan Koleji ilk maçını kazandı “49-38” mask

Kocaeli Okul Sporları Küçük Erkekler Basketbol İl Birinciliği maçları bir birinden heyecanlı maçlarla başladı. İlimizin iddialı takımlarından Yahya Kaptan Koleji, Kartepe Hergeleci Halil İbrahim Spor Salonu’nda oynanan maçta Özel Seymen Koleji ile karşılaştı. İki güzide okulumuzun mücadelesini Yahya Kaptan Koleji 49-38 kazandı ve organizasyona galibiyetle başladı. İkinci maçını Özel Çözüm Akademisi ile yapacak olan Yahya Kaptan Koleji’nin beden eğitimi öğretmeni ve antrenörü Serpil Şener maç boyunca çok iyi mücadele eden sporcularını kutladı. Küçük Erkekler Basketbol İl Birinciliği’nde maçlar 15 Mart’ta sona erecek.

02 Mar 2022 - 10:24 - Spor

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