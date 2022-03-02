02 Mar 2022 - 10:25- Spor G: 02 Mar 2022 - 10:26

Keçiören’e kilitlendik!

Erdem ÖVÜÇ
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Keçiören’e kilitlendik! mask
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Cuma günü Keçiörengücü’nü konuk edecek olan Kocaelispor’da kritik maçın hazırlıkları sürdü. Körfez Brunga Tesisleri’nde yapılan antrenmana tüm futbolcular katıldı. İstanbulspor maçının ikinci yarısına çıkamayan Berkay Dabanlı ve ikinci yarıda sol ayak bileğindeki sakatlığı nedeni ile oyundan çıkmak zorunda kalan Benhur da çalışmada yer aldı.

MORALLER İYİ

Hastalıkları nedeni ile İstanbulspor maçı kadrosuna alınmayan Mehmet Yılmaz ve Atila da antrenmanda yer alırken, Atila takımdan ayrı koşu yaptı. Isınma koşusu, ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmalarının yapıldığı antrenmanın son bölümünde dar alanda top kapma çalışması yapıldı. Takımda morallerin iyi olduğu gözlenirken tüm takım Keçiören maçına en iyi şekilde odaklanmaya çalıştığı görüldü.

02 Mar 2022 - 10:25 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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